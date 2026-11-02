به گزارش خبرنگار میراث آریا، نسیبه همتی اظهار کرد: ارتقای دانش، مهارت و توانمندی تخصصی کارکنان، نقش مؤثری در بهبود کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان دارد و از این منظر، آموزش نیروی انسانی باید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به عملکرد آموزشی این اداره‌کل در سال ۱۴۰۵ افزود: در حوزه آموزش و برنامه‌ریزی، تاکنون ۱۰۳ دوره آموزشی با مشارکت ۴۱۰ نفر از کارکنان و مجموع ۳۷۷۶ نفرساعت برگزار شده است که نشان‌دهنده توجه ویژه مجموعه به ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی است.

او با اشاره به اجرای تقویم آموزشی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در حال حاضر ۸۳ دوره آموزشی ویژه مدیران و کارکنان در دست برگزاری است که از این تعداد، ۱۴ دوره ویژه مدیران، ۱۵ دوره در حوزه آموزش‌های عمومی و سایر دوره‌ها در زمینه‌های تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برنامه‌ریزی شده و در حال اجراست.

همتی با مقایسه عملکرد آموزشی سال جاری با سال گذشته تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۸ دوره آموزشی با مشارکت ۶۵ نفر و مجموع ۷۰۱ نفرساعت برگزار شده بود، در حالی که در سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۰۳ دوره آموزشی با مشارکت ۴۱۰ نفر و مجموع ۳۷۷۶ نفرساعت برگزار شده است که این آمار بیانگر رشد حدود پنج برابری فعالیت‌های آموزشی در حوزه برگزاری دوره‌ها، مشارکت کارکنان و مجموع نفرساعت آموزشی نسبت به سال گذشته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های شغلی کارکنان خاطرنشان کرد: با توجه به تحولات روزافزون در حوزه‌های تخصصی و مدیریتی، آموزش باید به‌عنوان فرآیندی مستمر، هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی سازمان و کارکنان دنبال شود تا زمینه ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و افزایش آمادگی نیروی انسانی برای انجام مؤثر وظایف فراهم شود.

او همچنین با تأکید بر اهمیت اثربخشی دوره‌های آموزشی اظهار کرد: شناسایی نیازهای آموزشی، تدوین برنامه‌های متناسب با شرح وظایف کارکنان، بهره‌گیری از ظرفیت مدرسان و متخصصان و ارزیابی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای سطح عملکرد نیروی انسانی و بهبود فرآیندهای سازمانی کمک کند.

همتی در پایان تأکید کرد: هدف از برگزاری دوره‌های آموزشی صرفاً انتقال اطلاعات و افزایش دانش نظری کارکنان نیست، بلکه باید زمینه به‌کارگیری آموخته‌ها در محیط کار، تقویت مهارت‌های عملی، افزایش روحیه مسئولیت‌پذیری و بهبود کیفیت انجام امور فراهم شود؛ چراکه سرمایه انسانی توانمند، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و توسعه پایدار هر سازمان است و توجه به آموزش و یادگیری مستمر کارکنان، زمینه‌ساز ارتقای عملکرد و دستیابی به اهداف راهبردی سازمان خواهد بود.

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