بارندگی و رعدوبرق در ۲۵ استان/ ورود موج جدید بارشی از چهارشنبه

به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: با فعالیت سامانه بارشی در کشور طی دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم، مرکزی، همدان، اصفهان، کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی و جنوبی و سه شنبه ۱۲ آبان‌ماه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان در برخی ساعات بارندگی رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه این سامانه در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور فعال خواهد بود. از اواخر چهارشنبه ۱۳ و روز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه با ورود موج بارشی جدید، دوباره در نیمه غربی کشور بارش خواهیم داشت. جمعه ۱۵ آبان‌ماه نیز در شمال غرب، غرب، جنوب غرب بخش‌هایی از جنوب، شمال شرق و استان‌های ساحلی خزر بارش پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ۱۲ آبان‌ماه نیمه ابری تا ابری، در بعضی ساعت‌ها بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه صاف از بعدازظهر، افزایش ابر و باد، گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۲ درجه دور از انتظار نیست.

ضیاییان گفت: طی فردا سه شنبه ۱۲ و پس فردا چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه اهواز با دمای ۳۲ و ۳۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳ و ۲ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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