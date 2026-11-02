به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، این برنامه روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، ساعت ۱۷، با نمایش فیلم سینمایی «قرمز» در سالن سینماتوگراف موزه برگزار می‌شود؛ اثری شاخص از کارنامه فریدون جیرانی که از فیلم‌های تأثیرگذار سینمای ایران در دهه هفتاد به شمار می‌رود.

«قرمز» با بازی هدیه تهرانی و محمدرضا فروتن، از جمله آثاری است که با روایت و پرداختی متفاوت، جایگاه ویژه‌ای در حافظه سینمای ایران پیدا کرده است.

در این برنامه، پس از نمایش فیلم، ابعاد مختلف سینمایی، روایی و مضمونی «قرمز» با حضور فریدون جیرانی مورد بررسی و گفت‌وگو قرار خواهد گرفت؛ فرصتی برای بازخوانی یکی از آثار مهم سینمای دهه هفتاد و شنیدن دیدگاه‌های سازنده آن درباره فیلم.

طراحی پوستر این برنامه را بهزاد خورشیدی بر عهده داشته است.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

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