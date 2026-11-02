۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۱

«شب فریدون جیرانی» در موزه سینمای ایران برگزار می‌شود/ نمایش و بررسی فیلم «قرمز» در برنامه «کلاسیک‌های کانون»

«شب فریدون جیرانی» در موزه سینمای ایران برگزار می‌شود/ نمایش و بررسی فیلم «قرمز» در برنامه «کلاسیک‌های کانون»

موزه سینمای ایران در ادامه همکاری با کانون کارگردانان سینمای ایران و در چارچوب برنامه «کلاسیک‌های کانون»، میزبان شبی برای بزرگداشت فریدون جیرانی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس سینمای ایران خواهد بود.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، این برنامه روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، ساعت ۱۷، با نمایش فیلم سینمایی «قرمز» در سالن سینماتوگراف موزه برگزار می‌شود؛ اثری شاخص از کارنامه فریدون جیرانی که از فیلم‌های تأثیرگذار سینمای ایران در دهه هفتاد به شمار می‌رود.

«قرمز» با بازی هدیه تهرانی و محمدرضا فروتن، از جمله آثاری است که با روایت و پرداختی متفاوت، جایگاه ویژه‌ای در حافظه سینمای ایران پیدا کرده است.

در این برنامه، پس از نمایش فیلم، ابعاد مختلف سینمایی، روایی و مضمونی «قرمز» با حضور فریدون جیرانی مورد بررسی و گفت‌وگو قرار خواهد گرفت؛ فرصتی برای بازخوانی یکی از آثار مهم سینمای دهه هفتاد و شنیدن دیدگاه‌های سازنده آن درباره فیلم.

طراحی پوستر این برنامه را بهزاد خورشیدی بر عهده داشته است.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081100793
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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