انتشار فراخوان دومین دوره جشنواره فرهنگی هنری «آوای زندگی»

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی جشنواره، این رویداد ویژه هنرمندان کاشت حلزونی است و به همت بنیاد نیکوکاری شنوایی بخشی شفا «بخشش» برگزار می‌شود.

کمک به رشد و شکوفایی تولید محتوای هنری توسط هنرمندان کاشت حلزونی و حمایت و تقدیر از ایشان، ایجاد زمینه مناسب برای توزیع اثربخش تولیدات هنری هنرمندان کاشت حلزونی، تبیین و آگاه‌سازی اجتماعی درباره‌ ضرورت پیشگیری از ناشنوایی، شناسایی و معرفی استعدادهای درخشان هنری در میان افراد کاشت حلزونی و -تقویت احساس خودباوری و تشویق این هنرمندان برای استمرار فعالیت های فرهنگی و هنری از جمله اهداف برپایی این رویداد است.

بخش های این جشنواره عبارتند از:

۱_ گرافیک، نقاشی، تصویرسازی

۲_ صنایع‌دستی

۳_ عکس، نماهنگ، فیلم کوتاه

۴_ شعر، داستان، شاهنامه‌خوانی، نمایشنامه‌خوانی

۵_ موسیقی و سرود

۶_ حفظ و قرائت قرآن

برای اطلاع از قوانین و نحوه شرکت در این رویداد مخاطبان هدف می‌توانند به سایت bakhshesh.ir/art-festival-avaye-zendegi مراجعه کنید.

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