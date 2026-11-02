۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲

انتشار فراخوان دومین دوره جشنواره فرهنگی هنری «آوای زندگی»

انتشار فراخوان دومین دوره جشنواره فرهنگی هنری «آوای زندگی»

دومین  جشنواره فرهنگی هنری «آوای زندگی» در ۶ بخش فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی جشنواره، این رویداد ویژه هنرمندان کاشت حلزونی است و به همت بنیاد نیکوکاری شنوایی بخشی شفا «بخشش» برگزار می‌شود.

کمک به رشد و شکوفایی تولید محتوای هنری توسط هنرمندان کاشت حلزونی و حمایت و تقدیر از ایشان، ایجاد زمینه مناسب برای توزیع اثربخش تولیدات هنری هنرمندان کاشت حلزونی، تبیین و آگاه‌سازی اجتماعی درباره‌ ضرورت پیشگیری از ناشنوایی، شناسایی و معرفی استعدادهای درخشان هنری در میان افراد کاشت حلزونی و -تقویت احساس خودباوری و تشویق این هنرمندان برای استمرار فعالیت های فرهنگی و هنری از جمله اهداف برپایی این رویداد است.

بخش های این جشنواره عبارتند از:
۱_ گرافیک، نقاشی، تصویرسازی
۲_ صنایع‌دستی
۳_ عکس، نماهنگ، فیلم کوتاه
۴_ شعر، داستان، شاهنامه‌خوانی، نمایشنامه‌خوانی
۵_ موسیقی و سرود    
۶_ حفظ و قرائت قرآن

برای اطلاع از قوانین و نحوه شرکت در این رویداد مخاطبان هدف می‌توانند به سایت bakhshesh.ir/art-festival-avaye-zendegi مراجعه کنید.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081100794
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha