به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ گفت: با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی استان بوشهر در حاشیه خلیج‌فارس، برخورداری از نوار ساحلی گسترده، جزایر، بنادر تاریخی و پیشینه غنی دریانوردی، گردشگری دریایی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه گردشگری در این استان به شمار می‌رود.

معاون گردشگری استان بوشهر افزود: صدور پروانه بهره‌برداری نخستین شناور سنتی گردشگری در استان، اقدامی ارزشمند در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی در حوزه گردشگری است که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تجربه‌های متفاوت و جذاب برای گردشگران و علاقه‌مندان به سفرهای دریایی باشد.

او با اشاره به اهمیت پیوند گردشگری با هویت تاریخی و فرهنگی منطقه بیان کرد: شناورهای سنتی تنها وسیله‌ای برای جابه‌جایی در دریا نیستند، بلکه بخشی از هویت دریانوردی، فرهنگ بومی و میراث ناملموس مردم ساحل‌نشین خلیج‌فارس محسوب می‌شوند. بهره‌گیری گردشگری از این ظرفیت‌ها می‌تواند ضمن معرفی سنت‌ها و شیوه‌های دیرینه دریانوردی، به حفظ و احیای این میراث ارزشمند نیز کمک کند.

جمالی ادامه داد: توسعه گردشگری دریایی در بوشهر می‌تواند زمینه ارائه خدمات متنوعی همچون گشت‌های دریایی، آشنایی با جاذبه‌های ساحلی و دریایی، معرفی بنادر و جزایر، تجربه زندگی و فرهنگ دریانوردی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بومی و محلی را فراهم کند و در کنار آن، فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوامع محلی و فعالان اقتصادی ایجاد کند.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر توسعه زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری را از اولویت‌های خود قرار داده است و صدور این پروانه می‌تواند نقطه شروعی برای توسعه فعالیت شناورهای گردشگری و ورود سرمایه‌گذاران بیشتر به این عرصه باشد.

معاون گردشگری استان بوشهر در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی مناسب، رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، می‌توان گردشگری دریایی را به یکی از محورهای مهم جذب گردشگر در استان تبدیل کرد و از مزیت‌های کم‌نظیر خلیج‌فارس در راستای رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی بوشهر بهره برد.

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