۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۴

صدور پروانه بهره‌برداری نخستین شناور سنتی گردشگری در استان بوشهر

صدور پروانه بهره‌برداری نخستین شناور سنتی گردشگری در استان بوشهر

معاون گردشگری استان بوشهر، از صدور پروانه بهره‌برداری نخستین شناور سنتی گردشگری استان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای توسعه گردشگری دریایی، معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خلیج‌فارس و ایجاد تنوع در محصولات گردشگری استان دانست.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ گفت: با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی استان بوشهر در حاشیه خلیج‌فارس، برخورداری از نوار ساحلی گسترده، جزایر، بنادر تاریخی و پیشینه غنی دریانوردی، گردشگری دریایی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه گردشگری در این استان به شمار می‌رود.

معاون گردشگری استان بوشهر افزود: صدور پروانه بهره‌برداری نخستین شناور سنتی گردشگری در استان، اقدامی ارزشمند در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی در حوزه گردشگری است که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تجربه‌های متفاوت و جذاب برای گردشگران و علاقه‌مندان به سفرهای دریایی باشد.

او با اشاره به اهمیت پیوند گردشگری با هویت تاریخی و فرهنگی منطقه بیان کرد: شناورهای سنتی تنها وسیله‌ای برای جابه‌جایی در دریا نیستند، بلکه بخشی از هویت دریانوردی، فرهنگ بومی و میراث ناملموس مردم ساحل‌نشین خلیج‌فارس محسوب می‌شوند. بهره‌گیری گردشگری از این ظرفیت‌ها می‌تواند ضمن معرفی سنت‌ها و شیوه‌های دیرینه دریانوردی، به حفظ و احیای این میراث ارزشمند نیز کمک کند.

جمالی ادامه داد: توسعه گردشگری دریایی در بوشهر می‌تواند زمینه ارائه خدمات متنوعی همچون گشت‌های دریایی، آشنایی با جاذبه‌های ساحلی و دریایی، معرفی بنادر و جزایر، تجربه زندگی و فرهنگ دریانوردی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بومی و محلی را فراهم کند و در کنار آن، فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوامع محلی و فعالان اقتصادی ایجاد کند.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر توسعه زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری را از اولویت‌های خود قرار داده است و صدور این پروانه می‌تواند نقطه شروعی برای توسعه فعالیت شناورهای گردشگری و ورود سرمایه‌گذاران بیشتر به این عرصه باشد.

معاون گردشگری استان بوشهر در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی مناسب، رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، می‌توان گردشگری دریایی را به یکی از محورهای مهم جذب گردشگر در استان تبدیل کرد و از مزیت‌های کم‌نظیر خلیج‌فارس در راستای رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی بوشهر بهره برد.

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کد خبر 1405081100795
وحید امیری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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