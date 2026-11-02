به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت فعالیت‌های صنایع‌دستی اظهار کرد: تسهیلات موضوع جزء یک ماده ۹۵ از ظرفیت‌های حمایتی مهم برای پشتیبانی از طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی است که می‌تواند نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژه‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در استان داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: در این راستا، روند معرفی طرح‌ها، بررسی پرونده‌های متقاضیان، ارزیابی شرایط بهره‌مندی از تسهیلات و مراحل مربوط به پرداخت منابع مالی مورد بررسی قرار گرفته است تا ضمن شناسایی موانع احتمالی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت این تسهیلات فراهم شود.

او با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل تصریح کرد: تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات، تسریع در بررسی و تکمیل پرونده‌ها و پیگیری مستمر وضعیت طرح‌های معرفی‌شده از جمله اولویت‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

ابراهیمی ادامه داد: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی، گردشگری تاریخی و فرهنگی، بوم‌گردی و همچنین تنوع رشته‌های صنایع‌دستی، فرصت‌های قابل‌توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط دارد و حمایت مالی از این طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، تقویت تولید و اشتغال پایدار در مناطق مختلف استان باشد.

او در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه اداره‌کل بر این است که با پیگیری مستمر و تعامل با دستگاه‌های مرتبط، روند بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط از تسهیلات حمایتی تسهیل شود و منابع پیش‌بینی‌شده در مسیر تحقق اهداف توسعه گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌کار گرفته شود.

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