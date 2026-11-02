به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در نشست انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌های استان، با اشاره به اهمیت تشکل‌های حرفه‌ای در سامان‌دهی و توسعه فعالیت‌های گردشگری اظهار کرد: انجمن‌های حرفه‌ای به‌عنوان بازوی تخصصی حوزه گردشگری، نقش مهمی در پیگیری مطالبات فعالان این بخش، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت تعامل میان بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی دارند.

معاون گردشگری استان بوشهر با اشاره به موضوع انتخابات انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌های استان افزود: در این نشست، موضوع برگزاری انتخابات و فراهم‌سازی زمینه مشارکت فعالان و اعضای انجمن مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل‌نظر، مقرر شد جلسه بعدی با انتشار فراخوان مجدد و فراهم شدن شرایط لازم برای حضور و مشارکت اعضا برگزار شود.

جمالی با تأکید بر ضرورت تقویت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری تصریح کرد: توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی در استان بوشهر نیازمند هم‌افزایی، مشارکت فعالان و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیز از شکل‌گیری و فعالیت منسجم این انجمن‌ها حمایت می‌کند.

معاون گردشگری استان بوشهر در پایان ابراز امیدواری کرد با برگزاری انتخابات در نشست آتی، زمینه تقویت انسجام و پیگیری مؤثرتر برنامه‌های انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌های استان فراهم شود.

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