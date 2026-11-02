۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷

نشست انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌های استان بوشهر برگزار شد

نشست انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌های استان بوشهر برگزار شد

معاون گردشگری استان بوشهر از برگزاری مجدد انتخابات انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌های استان پس از انتشار فراخوان جدید خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در نشست انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌های استان، با اشاره به اهمیت تشکل‌های حرفه‌ای در سامان‌دهی و توسعه فعالیت‌های گردشگری اظهار کرد: انجمن‌های حرفه‌ای به‌عنوان بازوی تخصصی حوزه گردشگری، نقش مهمی در پیگیری مطالبات فعالان این بخش، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت تعامل میان بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی دارند.

معاون گردشگری استان بوشهر با اشاره به موضوع انتخابات انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌های استان افزود: در این نشست، موضوع برگزاری انتخابات و فراهم‌سازی زمینه مشارکت فعالان و اعضای انجمن مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل‌نظر، مقرر شد جلسه بعدی با انتشار فراخوان مجدد و فراهم شدن شرایط لازم برای حضور و مشارکت اعضا برگزار شود.

جمالی با تأکید بر ضرورت تقویت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری تصریح کرد: توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی در استان بوشهر نیازمند هم‌افزایی، مشارکت فعالان و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیز از شکل‌گیری و فعالیت منسجم این انجمن‌ها حمایت می‌کند.

معاون گردشگری استان بوشهر در پایان ابراز امیدواری کرد با برگزاری انتخابات در نشست آتی، زمینه تقویت انسجام و پیگیری مؤثرتر برنامه‌های انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌های استان فراهم شود.

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کد خبر 1405081100798
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

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