به گزارش میراث آریا، اثر موسیقایی «راز طبیعت: ۷۰۶» (Nature’s Enigma: ۷۰۶) با محوریت الهام از طبیعت، در «بخش موسیقی سینمایی عصر نو» (Cinematic New Age) پانزدهمین دوره رقابت بین‌المللی جوایز جهانی موسیقی (Global Music Awards) مورد تقدیر قرار گرفت. مدال نقره در این بخش، بالاترین سطح جایزه تعریف‌شده در دوره جاری این رقابت بوده و در این دوره مدال طلا برای آن در نظر گرفته نشده است.

ملودی و کمپوزیسیون پیانوی این اثر را پوریا قلیچ‌خانی، عکاس و فعال حوزه تلفیق هنر و محیط‌زیست، خلق کرده است. ایده اولیه قطعه با الهام از پیوند میان موسیقی و طبیعت شکل گرفته و تجربه بصری و هنری قلیچ‌خانی در مواجهه با جهان طبیعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری این اثر موسیقایی بوده است.

در ادامه، احمد میرمعصومی با طراحی و اجرای آرانژمان ارکسترال، ساختار موسیقایی قطعه را گسترش داده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیانی ارکستر، لایه‌بندی سازها و ایجاد عمق صوتی، به آن فضایی سینمایی بخشیده است. این همکاری، ملودی الهام‌گرفته از طبیعت را در قالب روایتی ارکسترال به اثری در گونه موسیقی «بخش موسیقی سینمایی عصر نو» (Cinematic New Age) تبدیل کرده است.

پوریا قلیچ‌خانی، تهیه‌کننده و آهنگساز این اثر، در بیانیه‌ای درباره شکل‌گیری آن گفت: «پیوند هنر و محیط‌زیست همواره یکی از دغدغه‌های اصلی من بوده است؛ مسیری که در قالب‌هایی چون عکاسی، پژوهش و موسیقی دنبال کرده‌ام. قطعه «راز طبیعت: ۷۰۶» (Nature’s Enigma: ۷۰۶) نیز در امتداد همین نگاه شکل گرفته است.

برای من افتخار بزرگی بود که این اثر را با همکاری احمد میرمعصومی، آهنگساز، تنظیم‌کننده و ارکستراتور برجسته‌ای که با فعالیت‌های ارزشمند و بین‌المللی خود همواره سهمی پررنگ در معرفی و اعتلای موسیقی ایران داشته است، به سرانجام برسانم. احمد میرمعصومی سال‌هاست که یکی از الگوهای من در مسیر موسیقی است و همکاری با ایشان برایم افتخاری بزرگ و مانا بود.

این جایزه را به طبیعت و محیط‌زیست ایران عزیزمان تقدیم می‌کنم؛ سرزمینی که همواره سرچشمه الهام و خاستگاه دغدغه‌های هنری و پژوهشی من بوده است.»

کسب این جایزه، حاصل همکاری دو هنرمند ایرانی در پیوند میان ملودی الهام‌گرفته از طبیعت و ظرفیت‌های بیانی موسیقی ارکسترال است؛ همکاری‌ای که بار دیگر قابلیت موسیقی بی‌کلام و سینمایی را برای برقراری ارتباط فراتر از مرزهای زبانی و فرهنگی نشان می‌دهد.

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