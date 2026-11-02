۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۳

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر خبر داد:

صیانت از حقوق قانونی اداره‌کل میراث‌فرهنگی بوشهر در دستور کار نشست بررسی پروژه‌ها

صیانت از حقوق قانونی اداره‌کل میراث‌فرهنگی بوشهر در دستور کار نشست بررسی پروژه‌ها

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر از برگزاری نشست تخصصی بررسی فعالیت‌های عمرانی و مرمتی اداره‌کل در دوره‌های گذشته با هدف بررسی ابعاد حقوقی، مالی و اجرایی پروژه‌ها و صیانت از حقوق قانونی این مجموعه خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ماهینی امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ گفت: در راستای بررسی دقیق فعالیت‌های عمرانی و مرمتی انجام‌ شده و همچنین صیانت از حقوق قانونی اداره‌کل، نشستی با حضور ذی‌حساب اداره‌کل، مسئول حراست، مسئول حقوقی، مسئول امور مالی و حسابداری برگزار اداره‌کل متبوع در محل دفتر معاونت میراث‌فرهنگی برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: در این نشست، ابعاد مختلف فعالیت‌های عمرانی و مرمتی، مستندات و سوابق مالی و اجرایی مرتبط با پروژه‌ها و همچنین مسائل و موضوعات حقوقی احتمالی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

ماهینی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات در تمامی مراحل اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: هدف از این بررسی‌ها، شفاف‌سازی سوابق، تعیین دقیق مسئولیت‌ها، پیگیری حقوق قانونی اداره‌کل و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق این مجموعه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی است.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر خاطرنشان کرد: حفاظت از حقوق بیت‌المال و صیانت از منافع قانونی اداره‌کل، مستلزم تعامل و هماهنگی میان بخش‌های تخصصی، مالی، حقوقی و نظارتی است و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.

او در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات و پیگیری‌های مرتبط با این موضوع با رعایت تشریفات قانونی، اتکا به مستندات و از مسیرهای ضابطه‌مند انجام خواهد شد تا ضمن حفظ حقوق اداره‌کل، از بروز هرگونه ابهام یا تضییع حقوق جلوگیری شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081100800
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha