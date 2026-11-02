به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ماهینی امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ گفت: در راستای بررسی دقیق فعالیت‌های عمرانی و مرمتی انجام‌ شده و همچنین صیانت از حقوق قانونی اداره‌کل، نشستی با حضور ذی‌حساب اداره‌کل، مسئول حراست، مسئول حقوقی، مسئول امور مالی و حسابداری برگزار اداره‌کل متبوع در محل دفتر معاونت میراث‌فرهنگی برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: در این نشست، ابعاد مختلف فعالیت‌های عمرانی و مرمتی، مستندات و سوابق مالی و اجرایی مرتبط با پروژه‌ها و همچنین مسائل و موضوعات حقوقی احتمالی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

ماهینی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات در تمامی مراحل اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: هدف از این بررسی‌ها، شفاف‌سازی سوابق، تعیین دقیق مسئولیت‌ها، پیگیری حقوق قانونی اداره‌کل و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق این مجموعه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی است.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر خاطرنشان کرد: حفاظت از حقوق بیت‌المال و صیانت از منافع قانونی اداره‌کل، مستلزم تعامل و هماهنگی میان بخش‌های تخصصی، مالی، حقوقی و نظارتی است و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.

او در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات و پیگیری‌های مرتبط با این موضوع با رعایت تشریفات قانونی، اتکا به مستندات و از مسیرهای ضابطه‌مند انجام خواهد شد تا ضمن حفظ حقوق اداره‌کل، از بروز هرگونه ابهام یا تضییع حقوق جلوگیری شود.

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