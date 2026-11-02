به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه گروه هنری آیتیست، نمایشگاه گروهی تخصصی طراحی طلا و جواهر «آوای خیال» با کیوریتوری آیناز زارعی و سرگروهی حدیثه فداکار، ساعت ۱۶ روز ۱۳ آبان‌ماه سال جاری، در کافه‌گالری مرکز آموزشی فنی و حرفه‌ای فداکار در مشهد گشایش می‌یابد.

این رویداد با همکاری گروه هنری آیتیست، مرکز گردشگری خلاق ایران و مؤسسه رواد التجارة الانتاج العالمی و با رویکرد ایجاد بستری برای معرفی ظرفیت‌های طراحی طلا و جواهر ایران در عرصه بین‌المللی برگزار می‌شود.

حدیثه فداکار، طراح، ایده‌پرداز و تولیدکننده طلا و جواهر، مدرس دانشگاه و مؤسس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای فداکار، با برگزاری این رویداد در پی ایجاد فرصتی برای طراحان و هنرجویان است تا بتوانند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، ایده‌ها و آثار خود را در فضایی حرفه‌ای به نمایش بگذارند و با بازخورد مخاطبان و ظرفیت‌های بازار آشنا شوند.

یکی از محورهای اصلی شکل‌گیری این نمایشگاه، فراهم کردن امکان ارائه و ارزیابی ایده‌های طراحی پیش از ورود به مرحله تولید است؛ رویکردی که به طراحان کمک می‌کند بدون تحمیل هزینه‌های اولیه ساخت اثر، بازخورد مخاطبان را دریافت کنند، ایده‌های خود را مورد سنجش قرار دهند و با شناخت دقیق‌تری از سلیقه و نیاز بازار برای تولید آثار تصمیم بگیرند.

همچنین در این رویداد، بخشی از آثار با الهام از تاریخ، معماری و هنر ایرانی شکل گرفته‌اند و تلاش دارند میراث فرهنگی ایران را با زبان معاصر طراحی طلا و جواهر پیوند دهند. در این نگاه، طراحی جواهر فراتر از تولید یک محصول تزئینی، بستری برای بازخوانی عناصر فرهنگی و هویتی و ارائه آن‌ها در قالبی خلاقانه و امروزی است.

در نمایشگاه «آوای خیال» ۱۰ هنرمند به نام‌های حدیثه فداکار، الینا ملک، فاطمه (آرزو) یوسفی، سارا رئوفی، مینا مهدوی چرمی، سارا شادمان، سجاد حزب‌الهی، فاطمه سادات پریان، مانی میرزایی و ریحانه علیزاده بمی حضور دارند. هنرمندان شرکت‌کننده از شهرهای تهران، مشهد، کرمان، نیشابور و گرگان هستند.

این نمایشگاه علاوه بر برگزاری حضوری در مشهد، به‌صورت آنلاین نیز در وب‌سایت aynazzareiiraaa.com در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

برگزارکنندگان «آوای خیال» در چشم‌انداز این رویداد، توسعه فرصت‌های نمایشگاهی برای طراحان نوپا، تقویت ارتباط میان آموزش و بازار حرفه‌ای و فراهم کردن زمینه حضور گسترده‌تر طراحان ایرانی در عرصه بین‌المللی را دنبال می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۳ تا ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱، برای بازدید حضوری از این نمایشگاه به مرکز آموزشی فنی و حرفه‌ای فداکار، واقع در کوهسنگی، حدفاصل دکتر بهشتی ۱۶ و ۱۸، پلاک ۲۲ مراجعه کنند.

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