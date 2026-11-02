۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶

برگزاری نشست صیانت از عرصه‌های تاریخی سیراف با رعایت حقوق مالکانه مردم

برگزاری نشست صیانت از عرصه‌های تاریخی سیراف با رعایت حقوق مالکانه مردم

در نشستی با حضور مدیران دادگستری و میراث فرهنگی استان بوشهر، صیانت از عرصه‌های تاریخی سیراف با رعایت حقوق مالکانه مردم بررسی شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ماهینی معاون میراث فرهنگی استان بوشهر  امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ گفت: در راستای صیانت از عرصه‌های تاریخی شهر سیراف و هم‌زمان با تأکید بر حفظ حقوق قانونی و مالکانه مردم، نشست مشترکی با حضور محسن پورحیدر، مدیر فنی و مهندسی دادگستری استان بوشهر برگزار شد.

 معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: در این نشست، موضوعات مرتبط با حفاظت و صیانت از اراضی و عرصه‌های تاریخی شهر سیراف، بررسی ابعاد فنی و حقوقی محدوده‌های تاریخی و ضرورت ایجاد توازن میان الزامات قانونی حفاظت از میراث‌فرهنگی و رعایت حقوق مالکانه شهروندان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

او ادامه داد: همچنین بر ضرورت بررسی کارشناسی موضوعات، تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اتخاذ راهکارهای قانونی و ضابطه‌مند با هدف جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و خصوصی و صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی شهر سیراف تأکید شد.

ماهینی تصریح کرد: در این نشست، بر این اصل تأکید شد که حفاظت از میراث‌فرهنگی باید با رعایت قوانین و مقررات و توجه به حقوق قانونی مردم منطقه دنبال شود تا ضمن پاسداشت هویت تاریخی سیراف، حقوق مالکانه ساکنان این شهر نیز مورد صیانت قرار گیرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081100802
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

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