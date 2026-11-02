به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ماهینی معاون میراث فرهنگی استان بوشهر امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ گفت: در راستای صیانت از عرصه‌های تاریخی شهر سیراف و هم‌زمان با تأکید بر حفظ حقوق قانونی و مالکانه مردم، نشست مشترکی با حضور محسن پورحیدر، مدیر فنی و مهندسی دادگستری استان بوشهر برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: در این نشست، موضوعات مرتبط با حفاظت و صیانت از اراضی و عرصه‌های تاریخی شهر سیراف، بررسی ابعاد فنی و حقوقی محدوده‌های تاریخی و ضرورت ایجاد توازن میان الزامات قانونی حفاظت از میراث‌فرهنگی و رعایت حقوق مالکانه شهروندان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

او ادامه داد: همچنین بر ضرورت بررسی کارشناسی موضوعات، تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اتخاذ راهکارهای قانونی و ضابطه‌مند با هدف جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و خصوصی و صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی شهر سیراف تأکید شد.

ماهینی تصریح کرد: در این نشست، بر این اصل تأکید شد که حفاظت از میراث‌فرهنگی باید با رعایت قوانین و مقررات و توجه به حقوق قانونی مردم منطقه دنبال شود تا ضمن پاسداشت هویت تاریخی سیراف، حقوق مالکانه ساکنان این شهر نیز مورد صیانت قرار گیرد.

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