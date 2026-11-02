به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نجمه پورمقدم امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت توسعه و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در شهرها و روستاهای استان اظهار کرد: مشارکت خیرین در اجرای طرح‌های زیرساختی گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند توسعه گردشگری، ارتقای امکانات و فراهم‌کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف استان داشته باشد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: بر اساس بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، خیرینی که تمایل به مشارکت در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری داشته باشند، می‌توانند از مشوق‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در این قانون بهره‌مند شوند.

او ادامه داد: بر اساس این ظرفیت قانونی، میزان برخورداری از معافیت مالیاتی متناسب با شرایط و ضوابط تعیین‌شده، حداقل ۲۵ و حداکثر ۵۰ درصد خواهد بود.

پورمقدم با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و خیرین در توسعه گردشگری استان تصریح کرد: این فرصت قانونی می‌تواند زمینه‌ساز حضور بیشتر نیکوکاران و فعالان اجتماعی در تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز گردشگری باشد و به توسعه متوازن ظرفیت‌های گردشگری در شهرها و روستاهای استان بوشهر کمک کند.

او در پایان از خیرین، نیکوکاران و علاقه‌مندان به توسعه گردشگری دعوت کرد با بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی، در تکمیل طرح‌های زیرساختی گردشگری استان مشارکت کنند.

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