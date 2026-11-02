«موی گرگ» و «جنگل پرتقال» راهی جشنواره فیلم بسفر ترکیه شدند

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم‌های سینمایی «موی گرگ» به کارگردانی فریدون نجفی و تهیه‌کنندگی امیرحسین علم‌الهدی و «جنگل پرتقال» به کارگردانی آرمان خوانساریان و تهیه‌کنندگی رسول صدرعاملی که از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی هستند، از ۱۷ آبان‌ماه در بخش ویژه «تمرکز بر سینمای ایران» چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم بسفر حضور خواهند داشت و در شهر استانبول برای مخاطبان و علاقه‌مندان سینمای جهان به نمایش در می‌آیند.

جشنواره بین‌المللی فیلم بسفر به همت بنیاد فرهنگ و هنر بسفر و با حمایت اداره کل سینمای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه سازمان‌دهی و برگزار می‌شود. این جشنواره در چهاردهمین دوره خود، علاوه بر بخش «تمرکز بر سینمای ایران»، میزبان آثار سینمای ترکیه و کشورهای مختلف جهان در بخش‌های رقابتی فیلم‌های بلند ملی و بین‌المللی، فیلم کوتاه، مستند و نمایش‌های ویژه خواهد بود.

پخش بین‌المللی فیلم‌های «جنگل پرتقال» و «موی گرگ» بر عهده معاونت بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی است. فیلم «موی گرگ» درباره پسر نوجوانی به نام آشو در روستایی دورافتاده است که تصمیم می‌گیرد دختر دو ساله‌ای به نام اسما را به روستایی دورتر ببرد تا قدمش را مبارک کند.

در طول این مسیر، اتفاقی غیرمنتظره رخ می‌دهد و آشو ناچار می‌شود میان بازگرداندن اسما به روستا و نیاز خود، یکی را انتخاب کند. همچنین «جنگل پرتقال» داستان سهراب بهاریان نمایشنامه‌نویس ناموفقی‌ست که به تازگی معلم دبیرستان شده است.

پس از ۱۵ سال در یک سفر یک روزه به شهری که زمانی در آن تحصیل کرده است با واقعیتی رو به رو می‌شود... چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم بسفر از ۱۷ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵ (۸ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶) در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود.

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