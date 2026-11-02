به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احسان حسینی روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه گفت: این واگذاری‌ها در چارچوب ضوابط قانونی و با برگزاری فراخوان‌ها و مزایده‌های عمومی انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به وظایف اداره‌کل راه و شهرسازی در زمینه واگذاری اراضی دولتی برای اجرای طرح‌ های مورد نیاز بخش‌ های مختلف افزود: در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۳۵ هزار متر مربع زمین به بخش سرمایه‌گذاران گردشگری برای اجرای طرح‌های گردشگری واگذار شده است.

او تصریح کرد: واگذاری اراضی به بخش‌های دولتی و غیردولتی با هدف فراهم‌سازی زمینه اجرای طرح‌های مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌های چهارمحال و بختیاری انجام و در این فرآیند، فراخوان‌ها و مزایده‌های عمومی مطابق مقررات برگزار می‌شود تا امکان مشارکت متقاضیان واجد شرایط فراهم شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت اجرای تعهدات قراردادی از سوی بهره‌برداران یادآور شد: اشخاص و مجموعه‌ هایی که اراضی را برای اجرای طرح‌های گردشگری دریافت می‌کنند، موظف‌اند در مهلت تعیین‌ شده در قرارداد و مطابق تعهدات خود نسبت به اجرای طرح اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری به ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری در حوزه گردشگری اشاره و اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان باشد و اداره‌کل راه و شهرسازی در چارچوب وظایف قانونی خود، پیگیری و اجرای تکالیف محوله در این زمینه را با جدیت دنبال می‌کند.

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