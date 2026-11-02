به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی ملکی دوشنبه ۱۱آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: پنجمین جشنواره بومی و ملی «زرد کیجا» از ۱۰ آبان‌ماه به مدت پنج روز در مجتمع عادلیان انجیل‌نسام شهرستان میاندورود میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میاندورود با اشاره به ظرفیت‌های این جشنواره در معرفی تولیدات بومی و محلی افزود: در این رویداد ۱۰۹ غرفه برپا شده است که محصولات متنوعی در حوزه صنایع‌دستی، مواد غذایی، گل و گیاه و سوغات استان‌های مختلف کشور را به بازدیدکنندگان عرضه می‌کنند.

او برگزاری این جشنواره را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنایع‌دستی و محصولات بومی دانست و گفت: چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد زمینه عرضه مستقیم محصولات، می‌تواند در رونق فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه مؤثر باشد.

ملکی با دعوت از شهروندان و علاقه‌مندان برای حضور در این جشنواره تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۲ با مراجعه به مجتمع عادلیان انجیل‌نسام از غرفه‌ها و محصولات ارائه‌شده بازدید کنند.

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