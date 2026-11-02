به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری دوشنبه ۱۱ آبان در نشست با مدیرعامل شرکت صنایع سحر با اشاره به ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌بخشی، اظهار کرد: معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حوزه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زمینه شناسایی فرصت‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل را فراهم می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اهمیت برندهای برخاسته از همدان در معرفی هویت و توانمندی‌های استان، بیان کرد: مطرح شدن یک برند از استان همدان، علاوه بر ارزش اقتصادی در نوع نگاه و رفتار مخاطبان و فعالان بازار نسبت به ظرفیت‌های این منطقه تاثیرگذار است، ازاین‌رو باید از این فرصت برای تقویت ارتباط میان صنعت، فرهنگ و گردشگری استفاده کنیم.

او با تشریح بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و هنری استان، اظهار کرد: همدان در حوزه صنایع‌دستی به‌ویژه سفال و سرامیک از استان‌های شاخص کشور به شمار می‌رود و تولیدات سفال استان در چندین دوره متوالی موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

اکبری با اشاره به جایگاه استان در تولید مبل و منبت افزود: حدود ۵۰ درصد تولیدات مبل و منبت کشور از طریق ظرفیت‌های تولیدی استان همدان تامین می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده توانمندی گسترده هنرمندان، کارگاه‌ها و فعالان این حوزه است.

او با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مجموعه‌های صنعتی و شبکه‌های ارتباطی و تجاری آن‌ها برای معرفی صنایع‌دستی همدان در بازارهای هدف، گفت: طراحی و عرضه محصولات صنایع‌دستی با رویکردی متفاوت و متناسب با سلیقه، نیازها و ویژگی‌های فرهنگی جوامع هدف در کشورهای مختلف یکی از اولویت‌های این اداره‌کل است که می‌تواند ضمن معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان به توسعه بازار فروش و خلق فرصت‌های اقتصادی جدید منجر شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: استفاده از ظرفیت دفاتر و نمایندگی‌های مجموعه‌های صنعتی در کشورهای مختلف برای ایجاد ویترین معرفی و عرضه صنایع‌دستی و سوغات استان همدان اقدام مهمی است که می‌تواند علاوه بر معرفی توانمندی‌های فرهنگی و هنری، زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های تازه برای هنرمندان و تولیدکنندگان و برگزاری نمایشگاه‌های معرفی و عرضه محصولات در بازارهای خارجی شود.

صنایع‌دستی و سوغات همدان در مسیر بازارهای جهانی

در ادامه مدیرعامل شرکت صنایع غذایی سحر با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان همدان در بازارهای داخلی و خارجی از تجربه این مجموعه در معرفی و عرضه محصولات هنرمندان همدانی به مهمانان خارجی خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت صنایع‌دستی در بسته‌های هدیه سازمانی، توسعه بازارهای صادراتی و حمایت از تولیدات هنرمندان، می‌تواند زمینه‌ساز پیوند موثر میان صنعت، فرهنگ و اقتصاد استان باشد.

مسعود توتونچیان با اشاره به اهمیت معرفی صنایع‌دستی و سوغات همدان در تعاملات تجاری و بین‌المللی، اظهار کرد: ما به محصولات تولیدی و دست‌ساز هنرمندان استان اعتقاد داریم و همواره در برنامه‌های مختلف محصولات صنایع‌دستی و سوغات را به‌عنوان حاصل دسترنج و کار تیمی معرفی می‌کنیم.

او با بیان اینکه محصولات صنایع‌دستی ایران و به‌ویژه همدان از ظرفیت هنری و فرهنگی قابل‌توجهی برخوردارند و معرفی آن‌ها به مشتریان خارجی می‌تواند نگاه تازه‌ای نسبت به هنر و توانمندی‌های کشور ایجاد کند، افزود: این مجموعه سال‌هاست در حوزه مسئولیت اجتماعی با انجمن حمایت از زندانیان همکاری دارد و در زمینه تولید و تامین بخشی از محصولات مورد نیاز شرکت با استفاده از ظرفیت کارگاه‌های صنایع‌دستی و تولیدی زندانیان همکاری می‌کند.

مدیرعامل شرکت صنایع غذایی سحر بر ضرورت توجه به ویژگی‌های فرهنگی و سلیقه بازارهای هدف در طراحی و عرضه صنایع‌دستی تاکید کرد و گفت: برای ورود موفق به بازارهای خارجی باید ذائقه، سلیقه و ویژگی‌های فرهنگی مخاطبان هر کشور را بشناسیم.

توتونچیان با اشاره به پیگیری ایده طراحی بسته‌های متنوع صنایع‌دستی متناسب با بازارهای خارجی، اظهار کرد: مدتی است به این موضوع فکر می‌کنیم که چگونه می‌توان مجموعه‌ای از محصولات صنایع‌دستی استان‌های مختلف ایران را در قالب بسته‌های فرهنگی و هنری به مخاطبان خارجی معرفی کرد و در این زمینه با افرادی که تجربه ایجاد مجموعه‌ای در روسیه دارد ارتباط برقرار کرده‌ایم تا از تجربیات آن‌ها برای معرفی بهتر تولیدات ایرانی استفاده کنیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: معتقدیم با شکل‌گیری تعامل منسجم‌تر با اداره‌کل میراث‌فرهنگی و پیگیری موضوعات از سوی این اداره‌کل می‌توان زمینه‌های گسترده‌تری برای معرفی صنایع‌دستی و سوغات همدان، حمایت از تولیدکنندگان و حضور موثرتر محصولات استان در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کرد.

انتهای پیام/