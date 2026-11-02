۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۷

قاین؛ روایت تاریخ قهستان در مسیر گردشگری پاییزی خراسان جنوبی

قاین؛ روایت تاریخ قهستان در مسیر گردشگری پاییزی خراسان جنوبی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات از بازدید گروهی ۱۰ نفره از کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی از سه اثر تاریخی شاخص این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده گفت: این گروه در جریان توقفی چندساعته در قاین، از مسجد جامع، مزار شاهزاده حسین و آرامگاه بوذرجمهر قاینی بازدید کردند و با تاریخچه و ویژگی‌های معماری و فرهنگی این آثار آشنا شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: در جریان این بازدید، کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی شهرستان توضیحاتی درباره پیشینه تاریخی قهستان و قاینات، اهمیت آثار تاریخی و جایگاه آن‌ها در هویت فرهنگی منطقه ارائه کردند.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری قاینات اظهار کرد: مسجد جامع قاین از بناهای شاخص تاریخی این شهر و نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو است. این بنای ارزشمند دارای بخش‌هایی همچون ایوان، صحن و شبستان است و کتیبه موجود در ایوان آن به بازسازی بنا در سال ۷۹۶ هجری قمری اشاره دارد.

عباس‌زاده ادامه داد: آرامگاه بوذرجمهر قاینی نیز یادمانی به نام این عارف و شاعر نامدار است که با برخورداری از معماری تاریخی، یکی از جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان به شمار می‌رود. مزار شاهزاده حسین نیز از جمله محوطه‌های تاریخی ارزشمند قاین است که مطالعات باستان‌شناسی در آن به شناخت بیشتر پیشینه و لایه‌های تاریخی منطقه کمک می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاینات همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فصل پاییز در خراسان جنوبی گفت: هم‌زمانی فصل پاییز با برداشت محصولات شاخصی همچون زرشک و زعفران، فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری کشاورزی استان فراهم کرده است.

او افزود: در این فصل، مزارع زعفران و باغ‌های زرشک با جلوه‌های رنگارنگ خود، علاوه بر ایجاد چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد، زمینه آشنایی گردشگران با شیوه برداشت و فرآوری این محصولات ارزشمند را فراهم می‌کنند و می‌توانند به تنوع‌بخشی تجربه سفر به خراسان جنوبی کمک کنند.

عباس‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: بازدیدهای گروهی و معرفی هدفمند آثار تاریخی در کنار ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی، نقش مؤثری در شناساندن جاذبه‌های قاینات و افزایش ماندگاری گردشگران در این شهرستان دارد. اعضای این گروه نیز در پایان بازدید، از آشنایی با پیشینه تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی قاین ابراز رضایت کردند.

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کد خبر 1405081100808
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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