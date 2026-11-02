قاین؛ روایت تاریخ قهستان در مسیر گردشگری پاییزی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده گفت: این گروه در جریان توقفی چندساعته در قاین، از مسجد جامع، مزار شاهزاده حسین و آرامگاه بوذرجمهر قاینی بازدید کردند و با تاریخچه و ویژگی‌های معماری و فرهنگی این آثار آشنا شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: در جریان این بازدید، کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی شهرستان توضیحاتی درباره پیشینه تاریخی قهستان و قاینات، اهمیت آثار تاریخی و جایگاه آن‌ها در هویت فرهنگی منطقه ارائه کردند.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری قاینات اظهار کرد: مسجد جامع قاین از بناهای شاخص تاریخی این شهر و نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو است. این بنای ارزشمند دارای بخش‌هایی همچون ایوان، صحن و شبستان است و کتیبه موجود در ایوان آن به بازسازی بنا در سال ۷۹۶ هجری قمری اشاره دارد.

عباس‌زاده ادامه داد: آرامگاه بوذرجمهر قاینی نیز یادمانی به نام این عارف و شاعر نامدار است که با برخورداری از معماری تاریخی، یکی از جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان به شمار می‌رود. مزار شاهزاده حسین نیز از جمله محوطه‌های تاریخی ارزشمند قاین است که مطالعات باستان‌شناسی در آن به شناخت بیشتر پیشینه و لایه‌های تاریخی منطقه کمک می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قاینات همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فصل پاییز در خراسان جنوبی گفت: هم‌زمانی فصل پاییز با برداشت محصولات شاخصی همچون زرشک و زعفران، فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری کشاورزی استان فراهم کرده است.

او افزود: در این فصل، مزارع زعفران و باغ‌های زرشک با جلوه‌های رنگارنگ خود، علاوه بر ایجاد چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد، زمینه آشنایی گردشگران با شیوه برداشت و فرآوری این محصولات ارزشمند را فراهم می‌کنند و می‌توانند به تنوع‌بخشی تجربه سفر به خراسان جنوبی کمک کنند.

عباس‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: بازدیدهای گروهی و معرفی هدفمند آثار تاریخی در کنار ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی، نقش مؤثری در شناساندن جاذبه‌های قاینات و افزایش ماندگاری گردشگران در این شهرستان دارد. اعضای این گروه نیز در پایان بازدید، از آشنایی با پیشینه تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی قاین ابراز رضایت کردند.

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