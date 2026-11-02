به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود بستانی روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت گسترش آموزش‌های مهارتی در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای توسعه آموزش و اشتغال در حوزه صنایع‌دستی خراسان جنوبی با هدف فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی افراد مشمول از آموزش‌های تخصصی و مهارتی صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای توانمندسازی و اشتغال آنان منعقد شده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای افراد، فراهم‌کردن بستر مناسب برای حضور در دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی و حمایت از مسیر ورود به بازار کار، از جمله زمینه‌های همکاری پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.

بستانی تأکید کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات تخصصی می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های صنایع‌دستی را در مسیر توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی فراهم کند و به توسعه فرصت‌های آموزشی و شغلی برای جامعه هدف بینجامد.

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