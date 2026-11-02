رونق گردشگری در خراسان جنوبی/ ورود بیش از ۵۰ گروه گردشگری از سراسر کشور به استان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: از آغاز مهرماه تاکنون، بیش از ۵۰ گروه گردشگری در قالب تورهای سازمان‌یافته از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور، از جمله استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی، وارد استان شده و از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی جنوب خراسان بهره‌مند شده‌اند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت ترویج الگوهای صحیح سفر، افزود: تورهای دارای مجوز که توسط آژانس‌های معتبر برگزار می‌شوند، نقشی کلیدی در تأمین چرخه معیشت پایدار جوامع محلی ایفا می‌کنند. حضور راهنمایان رسمی گردشگری در این تورها، پل ارتباطی مستقیمی میان گردشگر و فرهنگ بومی ایجاد می‌کند که منجر به توزیع عادلانه درآمد در میان جامعه محلی می‌شود.

عرب خاطرنشان کرد: سفر با تورهای مجاز، علاوه بر تضمین امنیت و کیفیت، تجربه‌ای غنی و اصیل را برای مسافران رقم می‌زند. راهنمای رسمی گردشگری با دانش تخصصی خود، نه تنها نقش انتقال اطلاعات را ایفا می‌کند، بلکه با مدیریت هوشمندانه سفر، کیفیت تجربه و میزان لذت گردشگر را به شکلی چشمگیر افزایش می‌دهد.

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