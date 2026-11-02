به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، کیومرث اعظمی روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انجام حفاری‌های غیرمجاز با هدف دستیابی به اشیا و اموال تاریخی و فرهنگی، موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت و با همکاری نیروی انتظامی و هماهنگی کامل دستگاه قضایی، این عملیات موفقیت‌آمیز انجام شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، تعدادی از افراد سودجو که در یکی از روستاهای شهرستان صحنه به قصد کشف و دستیابی به آثار تاریخی اقدام به حفاری غیرمجاز کرده بودند، در حین ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر شدند و در جریان این عملیات، تعدادی از ادوات حفاری از جمله دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه ضمن قدردانی از همراهی دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی، خاطرنشان کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی، حفاظت از هویت تاریخی و شناسنامه فرهنگی این سرزمین است و این مسئولیت خطیر تنها با مشارکت و هوشیاری عمومی محقق می‌شود.

اعظمی در پایان از شهروندان و دوستداران میراث‌فرهنگی درخواست کرد با مشاهده هرگونه تخلف، حفاری غیرمجاز یا تردد افراد مشکوک در جوار آثار و محوطه‌های تاریخی، مراتب را در اسرع وقت به اداره میراث‌فرهنگی یا مراجع انتظامی اطلاع دهند.

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