اختصاص بیش از ۱۹ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت مسجد تاریخی ملک کرمان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با اشاره به اهمیت حفاظت و صیانت از بناهای تاریخی و مذهبی استان کرمان اظهار کرد: در راستای استمرار اقدامات مرمتی و نگهداری از آثار ارزشمند تاریخی، بیش از ۱۹ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی به مرمت مسجد تاریخی ملک کرمان اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: در این مرحله از عملیات مرمتی، شبستان قدیمی امام حسن(ع) این مسجد در اولویت قرار گرفته و اقداماتی شامل برچیدن کف موجود، اجرای کانال نای‌کش، کف‌سازی با آجر سنتی و اندود گچ دیوارها و سقف شبستان در دستور کار قرار دارد.

او با تاکید بر ضرورت صیانت از اصالت معماری و ارزش‌های تاریخی این بنای مذهبی بیان کرد: اجرای طرح‌های مرمتی با رعایت اصول و ضوابط تخصصی حفاظت از آثار تاریخی، نقش مهمی در نگهداری از هویت معماری بناها و انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده دارد.

محسن‌نژاد خاطرنشان کرد: مسجد تاریخی ملک به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین بناهای مذهبی و تاریخی کرمان، بخشی از هویت معماری و فرهنگی این شهر را شکل می‌دهد و حفاظت و مرمت مستمر آن از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان به شمار می‌رود.

مسجد جامع ملک کرمان که با نام مسجد امام خمینی(ره) نیز شناخته می‌شود، از بناهای ارزشمند دوره سلجوقی و از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین مساجد تاریخی کرمان است، بنای این مسجد بر اساس منابع تاریخی به قرن ۴ و ۵ هجری قمری بازمی‌گردد و با برخورداری از معماری چهارایوانی، صحن وسیع و شبستان‌های متعدد، جایگاه شاخصی در تاریخ معماری اسلامی جنوب شرق ایران دارد، این اثر تاریخی در ۱۵ مهرماه ۱۳۴۶ با شماره ۷۶۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

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