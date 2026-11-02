رویداد گردشگری انار در روستای نیگ با استقبال گردشگران برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: این رویداد با همکاری دهیاری، شورای اسلامی روستای نیگ و بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر برگزار شد و فرصتی برای معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های بومی این روستا فراهم آورد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات با اشاره به استقبال گردشگران از این برنامه اظهار کرد: اجرای موسیقی محلی، معرفی غذاهای بومی و آشنایی با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی روستا، از بخش‌های مختلف این رویداد بود که زمینه شناخت بیشتر گردشگران از فرهنگ، آداب‌ورسوم و داشته‌های محلی منطقه را فراهم کرد.

او با اشاره به اهمیت جاذبه‌های تاریخی روستای نیگ افزود: بناها و مکان‌های قدیمی، به‌ویژه دژ زیرزمینی روستا، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه را به نمایش می‌گذارند و معرفی آن‌ها می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر گردشگران با پیشینه تاریخی و شیوه زندگی مردم منطقه را فراهم کند.

عباس‌زاده ادامه داد: هم‌زمانی این رویداد با فصل برداشت انار، فرصت مناسبی برای معرفی این محصول بومی و جلوه‌های فرهنگی و روستایی نیگ بود؛ ظرفیتی که در کنار جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی می‌تواند به توسعه گردشگری روستایی، رونق فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارهای محلی کمک کند.

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