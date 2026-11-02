۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۶

رویداد گردشگری انار در روستای نیگ با استقبال گردشگران برگزار شد

رویداد گردشگری انار در روستای نیگ با استقبال گردشگران برگزار شد

رویداد گردشگری فصل برداشت انار، با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و بومی روستای نیگ شهرستان قاینات، برای سومین سال متوالی و با استقبال چشمگیر گردشگران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: این رویداد با همکاری دهیاری، شورای اسلامی روستای نیگ و بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر برگزار شد و فرصتی برای معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های بومی این روستا فراهم آورد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات با اشاره به استقبال گردشگران از این برنامه اظهار کرد: اجرای موسیقی محلی، معرفی غذاهای بومی و آشنایی با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی روستا، از بخش‌های مختلف این رویداد بود که زمینه شناخت بیشتر گردشگران از فرهنگ، آداب‌ورسوم و داشته‌های محلی منطقه را فراهم کرد.

او با اشاره به اهمیت جاذبه‌های تاریخی روستای نیگ افزود: بناها و مکان‌های قدیمی، به‌ویژه دژ زیرزمینی روستا، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه را به نمایش می‌گذارند و معرفی آن‌ها می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر گردشگران با پیشینه تاریخی و شیوه زندگی مردم منطقه را فراهم کند.

عباس‌زاده ادامه داد: هم‌زمانی این رویداد با فصل برداشت انار، فرصت مناسبی برای معرفی این محصول بومی و جلوه‌های فرهنگی و روستایی نیگ بود؛ ظرفیتی که در کنار جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی می‌تواند به توسعه گردشگری روستایی، رونق فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارهای محلی کمک کند.

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کد خبر 1405081100818
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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