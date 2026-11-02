آیا «سینماحقیقت ۲۰» فقط درباره جنگ است؟

محمد حیدری‌پور کارشناس توزیع و پخش فیلم در یادداشتی نوشت: جشنواره و رویدادهای فرهنگی در یک سال اخیر، متاثر از جنگ دوازده روزه، جنگ رمضان و شهادت رهبر انقلاب بوده اند، نمی توان انتظار داشت که فضای هنری و سینمای ایران، متاثر از رخدادهای سیاسی و اجتماعی این یک سال نبوده باشد، اما آیا در بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» آنچه پیش روی تماشاگر قرار می گیرد فقط مستندهای جنگی است؟ تجربه برگزاری نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» که پس از جنگ دوازده روزه بود و اختصاص بخش «ایران» به احترام مردم ایران و کشوری که پشتوانه تاریخی و فرهنگی سترگ دارد، نشان می دهد که «سینماحقیقت» قرار نیست صرفا به نمایش آثار مربوط به جنگ محدود شود. جشنواره ها، محل رشد و نمو جوانان، و عرصه ای برای شوق آفرینی به ویژه در شرایط دشوار هستند، همان طور که در دوران دفاع مقدس هم جشنواره فیلم فجر، جشنواره تئاتر فجر و رویدادهای مهم هنری، برگزار شده و با مرور آن دوران، اتفاقا با آثاری ماندگار در سینمای ایران مواجه می شویم، نسل سینماگرانی از جنس احمدرضا درویش، ابراهیم حاتمی کیا و رسول ملاقلی پور هم از دل همان بحران ملی متولد شدند و جبهه فکری خود را پایه گذاری کردند.

جشنواره «سینماحقیقت» به عنوان مهمترین گردهمایی سینماگران مستند ایران، سال گذشته آثار متفاوت و جذابی داشت. تندیس بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را یک فیلم غیرجنگی با نام «کابوک» (جعفر صادقی) به دست آورد، اما در بخش ایران هم فیلم «ارس، رود خروشان» هادی آفریده دیده و تحسین شد، هم «راش» (نیما مهدیان) که مستقیم به جنگ می پرداخت. «نجوای چیزها» ساخته علی همراز به عنوان یک مستند کوتاه متفاوت درباره جنگ در شهر هم جایزه دریافت کرد. پس «سینماحقیقت ۱۹» زیر سایه جنگ محو نشد، نمایش فیلمی مانند «رویای ناتمام» درباره زنان ورزشکار یا «کوروش» مستند سپیده سپهی درباره موضوع حساس اهدای عضو در کودکان، نشان می‌دهد که سینمای مستند ایران در هر دو وجه (جنگ و خارج از جنگ) فعال و پویا بوده است.

امسال و در بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» قطعا بخش قابل توجهی از آثار درباره جنگ است، از سینمای مستند، بیش از این نمی توان انتظار داشت، ضمن این که در یک سال گذشته و پس از شهادت رهبری و فاجعه لامرد و میناب، اخبار مختلفی از فیلمسازی با این سه محور منتشر شد و رقابت جدی در این بخش وجود دارد، اما سینمای اجتماعی، پرتره های ورزشی و فرهنگی و فیلم هایی با موضوع های خاص هم تولید شده و متقاضی حضور در «سینماحقیقت ۲۰» است.

در این روزها که بخشی از برنامه ها برای شکستن روحیه مردم ایران است، برگزاری پرشور جشنواره‌ها و جذب جوانان در این رویدادها می‌تواند تصویر «ایران همدل و پرامید» را کامل کند، کشوری که میلیون ها دانشجو و هنرجو دارد و هر گردهمایی هنری آن، میزبان استعدادهای فراوانی است نباید به تعطیلی جشنواره ها و رویدادها بیاندیشد، برگزاری باکیفیت این جشنواره ها و توجه به ویترین رنگارنگ این رویدادها، قدرت سینمای ایران در بخش‌های مختلف را نشان می دهد، سینمایی که ریشه در فرهنگ و تاریخ و ادبیات ایران دارد و خودش را در منطقه و جهان ثابت کرده است. با این نگاه، به استقبال بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» خواهیم رفت و منتظریم که سینماگران فعال این حوزه، ما را به ضیافتی دعوت کنند که شایسته نام «ایران» و اعتبار و شکوه تاریخی‌اش باشد.

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