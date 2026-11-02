به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در نشست با نماینده شرکت‌های گردشگری کشور عراق با اشاره به اینکه ظرفیت‌های کرمانشاه تاکنون آن‌گونه که باید دیده نشده است، اظهار کرد: هدف اصلی ما این است که کاری ماندگار برای شهر و استان انجام دهیم.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه با بیان اینکه همه امکانات استان آماده پذیرایی از گردشگران است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، افزود: آمادگی کامل برای عقد تفاهم‌نامه همکاری مشترک داریم و بخش خصوصی استان نیز آماده ارائه بسته‌های ویژه، بهره‌گیری از تأسیسات حمل‌ونقل مناسب و معرفی ظرفیت‌های دانشگاهی است.

گردشگری کرمانشاه در عراق غایب است

توفیق ابوالحسن، مدیرعامل شرکت «بلاد شمس» (بزرگ‌ترین شرکت گردشگری عراق) و مجری اتوبوس‌های حکومتی این کشور، نیز در این نشست با قدردانی از استقبال گرم میزبانان ایرانی گفت: در حال حاضر بیشتر گردشگران عراقی به سمت اربیل و سلیمانیه می‌روند، در حالی که سفر به کرمانشاه از نظر جغرافیایی و اقتصادی بسیار به صرفه‌تر است، اما متأسفانه بحث گردشگری کرمانشاه جایگاه مناسبی در عراق ندارد و توسعه آن نیازمند همکاری جدی ایران است.

او با اشاره به اینکه هفته آینده جلسه‌ای در وزارت گردشگری عراق برای نهایی کردن موضوعات برگزار خواهد شد، افزود: باید کارهای بیشتری برای جذب گردشگران عراقی انجام شود؛ از جمله تهیه کاتالوگ‌های به زبان عربی برای توزیع در هتل‌های عراقی. امیدواریم در پایان این سفر، شاهد اتفاقات مثبتی در این زمینه باشیم.

او یکی از اعتراضات فعالان عراقی را فعالیت «آزادبرها» دانست که بدون ضوابط قانونی، گردشگران عراقی را به ایران می‌آورند و تصریح کرد: باید با ایجاد شبکه مویرگی گردشگری و همکاری دوطرفه، اهداف کلان در حوزه معرفی مراکز گردشگری ایران، به‌ویژه در بخش‌های سلامت، علمی و تفریحی را محقق کنیم.

ابوالحسن در پایان تصریح کرد: خوشبختانه در زمینه ویزا که یکی از اساسی‌ترین مسائل است، مشکلی وجود ندارد و ما با نیت توسعه روابط گردشگری میان شرکت‌های ایرانی و عراقی، آمادگی کامل خود را برای همکاری اعلام می‌کنیم.

همچنین در این نشست اعلام شد که به زودی رئیس سازمان گردشگری عراق نیز به کرمانشاه سفر خواهد کرد.

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