به گزارش خبرنگار میراث آریا، دوره آموزشی روابط‌عمومی و کاربرد رسانه‌های اجتماعی امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در سالن نوروز وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

حمید ضیایی پرور پژوهشگر ارتباطات و هوش مصنوعی مولد، وحید ربیعی مدیر کل اداره توسعه منابع انسانی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، سید امین صانعی سرپرست روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در این دوره حضور داشتند.

حمید ضیایی‌پرور در این مراسم به بررسی نسل‌های مختلف وب و تأثیر آن‌ها بر ارتباطات پرداخت و گفت: نسل اول وب بر اطلاع‌رسانی یک‌طرفه متمرکز بود، اما با ظهور نسل دوم و فناوری وبلاگ، امکان تعامل دوطرفه فراهم شد و مردم نیز توانستند مانند رسانه‌های رسمی، محتوا تولید و منتشر کنند.

او ادامه داد: با ورود به نسل سوم وب، نقش مردم در روزنامه‌نگاری و انتشار اخبار پررنگ‌تر شده است؛ به‌طوری‌که امروزه در زمان وقوع بحران‌ها، گاهی مردم زودتر از رسانه‌های رسمی خبر را منتشر می‌کنند.

این استاد ارتباطات همچنین تفاوت شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی را در نوع ارتباط و مخاطبان آن‌ها دانست و گفت: شبکه‌های اجتماعی به بستری مهم برای ارتباط، تولید محتوا و ایده‌پردازی مردم تبدیل شده‌اند.

او افزود: در این میان، فیسبوک بزرگترین شبکه اجتماعی در دنیا است و توییتر نیز جایگاه مهمی در سطح جهانی پیدا کرده و به یکی از منابع مرجع برای تبادل اطلاعات و ارتباط با مخاطبان تبدیل شده است.

اما ویکی پدیا تنها شبکه اجتماعی است که به دلیل قابلیت ویرایشی که دارد تا به حال فیلتر نشده است.

ضیایی پرور با اشاره به تحول نسل‌های وب، بیان داشت: در این شرایط ارتباطات از حالت یک‌طرفه خارج شده و مردم از مخاطب صرف به تولیدکننده و منتشرکننده محتوا تبدیل شده‌اند. بنابراین شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و شکل‌دهی افکار عمومی دارند.

ضیایی پرور ادامه داد: در عصر شبکه‌های اجتماعی، روابط عمومی باید متناسب با نوع محتوا و ویژگی‌های هر پلتفرم فعالیت کند. روابط عمومی در واقع اتاق فرمان روایت سازمان است و وظیفه دارد با شناخت تفاوت میان خبر و روایت، پیام سازمان را به شکلی مؤثر و متناسب با فضای هر شبکه اجتماعی منتقل کند.

او افزود: با توجه به گستردگی مخاطبان در فضای مجازی ایران، آماری از میزان کاربران در پرمصرف ترین پلتفرم ها منتشر شده است که شامل ۹۰۰ میلیون پست در کانال‌های فارسی تلگرام، ۴۸ میلیون کاربر اینستاگرام و ۳/۲ میلیون کاربر ایرانی توییتر است و این آمار نشان از اهمیت حضور هدفمند و روایت‌سازی حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی را مشخص می‌ کند.

ضیایی پرور همچنین با بیان اینکه بخش زیادی از اطلاعات و داده‌های فضای مجازی توسط مردم تولید و تکمیل می‌شود، افزود: برای مثال، کاربران نام مکان‌ها و اطلاعات آن‌ها را در گوگل‌مپ ثبت می‌کنند. یوتیوب نیز یکی از پلتفرم‌های قدرتمند برای انتشار محتواست.

او در ادامه عنوان داشت: فضای شبکه‌های اجتماعی گاهی انتقادی است. بنابراین مدیران و اپراتورهای صفحات سازمانی نباید صرفاً به انتشار محتوا بسنده کنند، بلکه باید با مخاطبان تعامل داشته باشند و در بحث‌ها مشارکت کنند، زیرا کنشگری و تعامل فعال در فضای مجازی می‌تواند میزان بازدید و تأثیرگذاری محتوا را افزایش دهد.

این پژوهشگر ارتباطات نیز گفت: چرخه تولید و انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی شامل پنج مرحله اصلی است: رصد و داده‌کاوی، ایده‌پردازی و انتخاب سوژه در اتاق فکر، تولید محتوا، انتشار محتوا، دریافت بازخورد و ارزیابی نتایج.

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