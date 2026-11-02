به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی دوشنبه ۱۱ آبان، اظهار کرد: این بازدید با هدف شناسایی و بررسی کارگاه‌های واجد شرایط دریافت تسهیلات صنایع‌دستی در قالب طرح‌های مستقل و پشتیبان انجام شد، در جریان این برنامه، ضمن گفت‌وگو با هنرمندان و بررسی ظرفیت‌های تولیدی کارگاه‌ها، وضعیت فعالیت و شرایط متقاضیان به‌منظور معرفی به طرح تسهیلاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر ادامه داد: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قالب طرح‌های مستقل و پشتیبان، به هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی دارای مجوز معتبر که پیش از این از تسهیلات مربوطه استفاده نکرده‌اند، اختصاص می‌یابد.

او افزود: شناسایی هنرمندان واجد شرایط، بررسی وضعیت کارگاه‌های فعال و ارزیابی ظرفیت‌های تولیدی آن‌ها از جمله اقدامات در حال انجام برای فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی هدفمند صنعتگران از این تسهیلات است.

جلیلی با تاکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان و صنعتگران، تقویت کارگاه‌های تولیدی، توسعه اشتغال و رونق رشته‌های بومی صنایع‌دستی به‌ویژه منبت‌کاری را از اولویت‌های این اداره برشمرد.

او خاطرنشان کرد: بازدیدها و بررسی‌های میدانی در راستای حمایت از فعالان صنایع‌دستی، تسهیل دسترسی هنرمندان به منابع حمایتی و تقویت زیرساخت‌های تولید و اشتغال در شهرستان ملایر ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/