۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۰

بازدید از کارگاه‌های منبت‌کاری ملایر با هدف شناسایی هنرمندان واجد شرایط دریافت تسهیلات

بازدید از کارگاه‌های منبت‌کاری ملایر با هدف شناسایی هنرمندان واجد شرایط دریافت تسهیلات

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر با حضور در تعدادی از کارگاه‌های صنایع‌دستی و منبت‌کاری شهرستان از نزدیک در جریان روند فعالیت هنرمندان و صنعتگران این حوزه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی دوشنبه ۱۱ آبان، اظهار کرد: این بازدید با هدف شناسایی و بررسی کارگاه‌های واجد شرایط دریافت تسهیلات صنایع‌دستی در قالب طرح‌های مستقل و پشتیبان انجام شد، در جریان این برنامه، ضمن گفت‌وگو با هنرمندان و بررسی ظرفیت‌های تولیدی کارگاه‌ها، وضعیت فعالیت و شرایط متقاضیان به‌منظور معرفی به طرح تسهیلاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر ادامه داد: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قالب طرح‌های مستقل و پشتیبان، به هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی دارای مجوز معتبر که پیش از این از تسهیلات مربوطه استفاده نکرده‌اند، اختصاص می‌یابد.

او افزود: شناسایی هنرمندان واجد شرایط، بررسی وضعیت کارگاه‌های فعال و ارزیابی ظرفیت‌های تولیدی آن‌ها از جمله اقدامات در حال انجام برای فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی هدفمند صنعتگران از این تسهیلات است.

جلیلی با تاکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان و صنعتگران، تقویت کارگاه‌های تولیدی، توسعه اشتغال و رونق رشته‌های بومی صنایع‌دستی به‌ویژه منبت‌کاری را از اولویت‌های این اداره برشمرد.

او خاطرنشان کرد: بازدیدها و بررسی‌های میدانی در راستای حمایت از فعالان صنایع‌دستی، تسهیل دسترسی هنرمندان به منابع حمایتی و تقویت زیرساخت‌های تولید و اشتغال در شهرستان ملایر ادامه خواهد داشت.

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کد خبر 1405081100824
آزاده صفی
دبیر محمد آوخ

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