به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت هماهنگی و برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: تقویت مدیریت در حوزه‌های تخصصی، افزایش اثربخشی فعالیت‌ها و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های استان باید در مسیر توسعه این سه حوزه مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران همچنین بر ضرورت توجه به زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری و تعریف برنامه‌های مؤثر برای ارتقای جایگاه گردشگری و صنایع‌دستی مازندران تأکید کرد و گفت: استفاده از توان کارشناسی، تقویت تعاملات بین‌بخشی و پیگیری مستمر برنامه‌ها از الزامات تحقق اهداف توسعه‌ای در این بخش است.

او خاطرنشان کرد: صیانت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان در کنار توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از فعالان صنایع‌دستی باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود تا ضمن حفظ هویت فرهنگی مازندران، زمینه رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهره‌مندی جوامع محلی از مزایای گردشگری فراهم شود.

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