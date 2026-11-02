۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۰

نمایشگاه هنری «مشق‌های ناتمام» افتتاح شد

نمایشگاه هنری «مشق‌های ناتمام» افتتاح شد

مراسم رونمایی از کتاب و افتتاح نمایشگاه هنری «مشق‌های ناتمام» روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح در موزه صلح تهران برگزار شد.

به گزارش میراث آریا، در این رویداد که با حضور محمد ابراهیم زارعی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و محمدرضا تقی‌پورمقدم، مدیر موزه صلح  و هنرمندان خالق آثار برپا شد، از کتاب «مشق‌های ناتمام» نیز رونمایی شد.
این نمایشگاه میزبان بیش از ۶۰ اثر هنری از هنرمندان خردسال و بزرگسال است که نگاه متفاوت این نسل‌ها به مقوله جنگ را بازتاب می‌دهد.

بخش کانونی این آثار و کتاب یاد شده، بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای «شجره طیبه میناب» متمرکز است و تلاش کرده ابعاد انسانی و پیامدهای پایداری را از دریچه هنر به تصویر بکشد.
نمایشگاه «مشق‌های ناتمام» فضایی برای بازخوانی مفاهیم صلح، مقاومت و ایثار فراهم کرده و آثار ارائه‌شده در آن، روایتگر دغدغه‌های هنرمندان در مواجهه با حوادث جنگ و ادای احترام به مقام شهدای میناب است.

این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه برای بازدید عموم علاقه‌مندان در موزه صلح دایر است.

نمایشگاه هنری «مشق‌های ناتمام» افتتاح شد

نمایشگاه هنری «مشق‌های ناتمام» افتتاح شد

نمایشگاه هنری «مشق‌های ناتمام» افتتاح شد

نمایشگاه هنری «مشق‌های ناتمام» افتتاح شد

انتهای پیام/

کد خبر 1405081100827
فاطمه رهبر
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha