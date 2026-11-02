به گزارش میراث آریا، در این رویداد که با حضور محمد ابراهیم زارعی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و محمدرضا تقی‌پورمقدم، مدیر موزه صلح و هنرمندان خالق آثار برپا شد، از کتاب «مشق‌های ناتمام» نیز رونمایی شد.

این نمایشگاه میزبان بیش از ۶۰ اثر هنری از هنرمندان خردسال و بزرگسال است که نگاه متفاوت این نسل‌ها به مقوله جنگ را بازتاب می‌دهد.

بخش کانونی این آثار و کتاب یاد شده، بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای «شجره طیبه میناب» متمرکز است و تلاش کرده ابعاد انسانی و پیامدهای پایداری را از دریچه هنر به تصویر بکشد.

نمایشگاه «مشق‌های ناتمام» فضایی برای بازخوانی مفاهیم صلح، مقاومت و ایثار فراهم کرده و آثار ارائه‌شده در آن، روایتگر دغدغه‌های هنرمندان در مواجهه با حوادث جنگ و ادای احترام به مقام شهدای میناب است.

این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه برای بازدید عموم علاقه‌مندان در موزه صلح دایر است.

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