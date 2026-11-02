۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۰

همکاری با شرکت توسعه گردشگری ایران، مسیر تبدیل ظرفیت‌های مازندران به پروژه‌های اقتصادی و اشتغال‌زا است

همکاری با شرکت توسعه گردشگری ایران، مسیر تبدیل ظرفیت‌های مازندران به پروژه‌های اقتصادی و اشتغال‌زا است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های راهبردی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران و شرکت توسعه گردشگری ایران (ITDC)، گفت: این تعامل می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری، احیای ظرفیت‌های موجود و اجرای پروژه‌های اقتصادی و اشتغال‌زا در حوزه گردشگری استان باشد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در نشست با معاون سرمایه‌گذاری شرکت خوسعه ایران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مازندران در حوزه گردشگری اظهار کرد: همکاری میان این دو مجموعه باید در قالب یک تعامل راهبردی و اجرایی با محوریت توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های گردشگری استان دنبال شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های گردشگری، اقامتی و تفریحی را از مهم‌ترین محورهای این همکاری برشمرد و افزود: احیا و بهره‌برداری از بناها، تأسیسات گردشگری و زیرساخت‌های موجود، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تدوین بسته‌های مشارکتی می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی این حوزه داشته باشد.

او همچنین اجرای پروژه‌های مشترک گردشگری با اولویت مناطق دارای ظرفیت اقتصادی را ضروری دانست و گفت: توسعه گردشگری ساحلی، طبیعی و فرهنگی و بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌ها و پروژه‌های گردشگری، با رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات میراث‌فرهنگی، از دیگر زمینه‌های قابل پیگیری در این همکاری است.

تجری با تأکید بر ضرورت تسهیل فرایندهای اجرایی و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران می‌تواند در جایگاه متولی سیاست‌گذاری، نظارت، صدور مجوزها و هدایت تخصصی فعالیت کند و شرکت توسعه گردشگری ایران نیز به‌عنوان بازوی اجرایی و اقتصادی، مسئولیت پیگیری سرمایه‌گذاری، تأمین منابع، مشارکت با بخش خصوصی و اجرای پروژه‌ها را بر عهده بگیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: هدف نهایی از شکل‌گیری این همکاری، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه گردشگری مازندران به طرح‌های عملیاتی، اقتصادی و اشتغال‌زا و ایجاد زمینه برای تحقق درآمد پایدار در استان است.

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کد خبر 1405081100828
ثریا هاشم‌پور
دبیر محمد آوخ

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