به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در نشست با معاون سرمایه‌گذاری شرکت خوسعه ایران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مازندران در حوزه گردشگری اظهار کرد: همکاری میان این دو مجموعه باید در قالب یک تعامل راهبردی و اجرایی با محوریت توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های گردشگری استان دنبال شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های گردشگری، اقامتی و تفریحی را از مهم‌ترین محورهای این همکاری برشمرد و افزود: احیا و بهره‌برداری از بناها، تأسیسات گردشگری و زیرساخت‌های موجود، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تدوین بسته‌های مشارکتی می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی این حوزه داشته باشد.

او همچنین اجرای پروژه‌های مشترک گردشگری با اولویت مناطق دارای ظرفیت اقتصادی را ضروری دانست و گفت: توسعه گردشگری ساحلی، طبیعی و فرهنگی و بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌ها و پروژه‌های گردشگری، با رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات میراث‌فرهنگی، از دیگر زمینه‌های قابل پیگیری در این همکاری است.

تجری با تأکید بر ضرورت تسهیل فرایندهای اجرایی و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران می‌تواند در جایگاه متولی سیاست‌گذاری، نظارت، صدور مجوزها و هدایت تخصصی فعالیت کند و شرکت توسعه گردشگری ایران نیز به‌عنوان بازوی اجرایی و اقتصادی، مسئولیت پیگیری سرمایه‌گذاری، تأمین منابع، مشارکت با بخش خصوصی و اجرای پروژه‌ها را بر عهده بگیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: هدف نهایی از شکل‌گیری این همکاری، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه گردشگری مازندران به طرح‌های عملیاتی، اقتصادی و اشتغال‌زا و ایجاد زمینه برای تحقق درآمد پایدار در استان است.

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