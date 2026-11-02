به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامین صانعی‌مهری در ابتدای این دوره آموزشی با اشاره به دگرگونی بنیادین پارادایم‌های ارتباطی در عصر دیجیتال اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی امروز به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی فردی و نظام ارتباطی جوامع تبدیل شده‌اند و دیگر نمی‌توان آن‌ها را صرفا ابزاری برای ارتباطات شخصی دانست.

وی افزود: امروز بخش مهمی از فرایند اطلاع‌رسانی، تعامل با مخاطبان، مدیریت افکار عمومی و انتقال پیام‌های سازمانی در زیست‌بوم شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، از این‌رو آشنایی تخصصی، علمی و عمیق با ظرفیت‌ها، کارکردها و الزامات فعالیت در این فضا، برای فعالان حوزه روابط‌عمومی ضرورتی انکارناپذیر و راهبردی است.

سرپرست روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، برگزاری این دوره آموزشی را گامی هدفمند در مسیر توانمندسازی سرمایه انسانی و توسعه مهارت‌های تخصصی کارشناسان روابط‌عمومی دانست و تصریح کرد: باید زمینه شناخت علمی، کاربردی و هدفمند این رسانه‌ها و بهره‌گیری هوشمندانه از آن‌ها در راستای مأموریت‌های ارتباطی و اقناعی سازمان فراهم شود.

وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری شرکت‌کنندگان از محتوای آموزشی دوره گفت: حضور در یک دوره تخصصی، فرصتی مغتنم برای یادگیری و ارتقای دانش حرفه‌ای است، انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان با تمرکز کامل از این فرصت بهره بگیرند و در مدت برگزاری کلاس، از پرداختن به فعالیت‌های روزمره در شبکه‌های اجتماعی فاصله بگیرند.

صانعی‌مهری همچنین بر ضرورت تسری دستاوردهای آموزشی این دوره به سطح ملی تاکید کرد و خواستار ضبط، مستندسازی و انتشار مباحث آموزشی برای بهره‌مندی کارشناسان روابط‌عمومی استان‌ها و همکاران در سراسر کشور شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد استمرار دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه رسانه‌های نوین، به ارتقای کیفیت عملکرد روابط‌عمومی‌ها، افزایش اثربخشی ارتباطات سازمانی و تقویت توان پاسخ‌گویی، تعامل دوسویه و کنشگری هوشمندانه با مخاطبان در فضای دیجیتال منجر شود.

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