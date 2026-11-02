به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ ناصر حبیبیان روز ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پس از اطلاع از وقوع حفاری غیرمجاز در منزل شخصی در شهرستان ابهر، ضابطین یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی شهرستان ابهر با همراهی ضابطین عام مستقر در پاسگاه انتظامی، به محل اعزام و پس از ورود به مکان مذکور، گودالی در داخل ساختمان یاد شده به همراه آلات و ادوات کند و کاو، کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اعلام جزئیات این عملیات افزود: در راستای پایش مستمر مناطق حساس و مقابله با تخریب آثار باستانی، در جریان بازرسی‌های دوره‌ای و میدانی توسط نیروهای پلیس و یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی در شهرستان ابهر، متوجه فعالیت‌های غیرقانونی و حفاری غیرمجاز در شهرستان ابهر شدیم.

او گفت: هماهنگی مقتضی با نیروی انتظامی و اعزام فوری تیم‌های عملیاتی یگان حفاظت، عملیات بازرسی و مقابله در محل انجام شد که در جریان آن، چهار نفر از افرادی که مشغول عملیات حفاری غیرمجاز بودند، شناسایی و بازداشت شدند. این افراد در حین انجام فعالیت خود، قصد تخریب و دست‌برد به لایه‌های باستانی منطقه را داشتند.

فرمانده یگان حفاظت استان زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ میراث‌فرهنگی تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین مربوط به حفاظت از آثار ملی انجام شده است. بلافاصله پس از بازداشت متهمان، پرونده حقوقی و قضایی آن‌ها جهت پیگیری اقدامات قانونی و تنبیه مقرر تشکیل شد.

سرهنگ حبیبیان در پایان خاطرنشان کرد که یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، با بهره‌گیری از تجهیزات نظارتی و همکاری نزدیک با نیروهای انتظامی، نظارت خود را بر تمامی مناطق دارای اهمیت تاریخی در سطح استان، به‌ویژه در شهرستان‌های ابهر و زنجان، با جدیت تمام ادامه خواهد داد تا از هرگونه آسیب احتمالی به سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی استان جلوگیری شود.

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