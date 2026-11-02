۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۱

ثبت ۲۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان درخواست تسهیلات گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در سامانه تک

ثبت ۲۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان درخواست تسهیلات گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در سامانه تک

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از ثبت درخواست حدود ۲۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات در سامانه تک، از محل اعتبارات استانی ماده ۹۵، جزء یک خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت تسهیلاتی پیش‌بینی‌شده برای حمایت از بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان اظهار کرد: از محل اعتبارات ماده ۹۵، جزء یک و در چارچوب سهم استانداران، در مجموع ۳۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای حمایت از طرح‌ها و فعالیت‌های حوزه گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در نظر گرفته شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: از مجموع تسهیلات پیش‌بینی‌شده، ۹۰ میلیارد تومان به حوزه گردشگری و ۲۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حوزه صنایع‌دستی اختصاص دارد.

او با اشاره به روند ثبت درخواست‌ها در سامانه تک عنوان کرد: تاکنون حدود ۲۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان درخواست تسهیلات در این سامانه به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این منابع برای حمایت از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان است.

رمجی با بیان اینکه ثبت پرونده‌های متقاضیان همچنان در حال انجام است، تصریح کرد: این پرونده‌ها در چارچوب فراخوان اعلام‌شده در شهریورماه ثبت شده‌اند و در حال حاضر فراخوان جدیدی برای ثبت‌نام و پذیرش متقاضیان وجود ندارد؛ با این حال، روند بررسی و تکمیل پرونده‌های ثبت‌شده ادامه دارد.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان در پایان افزود: بهره‌گیری هدفمند از این تسهیلات می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فعالیت‌های تولیدی، تقویت کارگاه‌های صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و صنعتگران، رونق طرح‌های گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در مناطق مختلف استان داشته باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081100834
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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