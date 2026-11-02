به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت تسهیلاتی پیش‌بینی‌شده برای حمایت از بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان اظهار کرد: از محل اعتبارات ماده ۹۵، جزء یک و در چارچوب سهم استانداران، در مجموع ۳۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای حمایت از طرح‌ها و فعالیت‌های حوزه گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در نظر گرفته شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: از مجموع تسهیلات پیش‌بینی‌شده، ۹۰ میلیارد تومان به حوزه گردشگری و ۲۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حوزه صنایع‌دستی اختصاص دارد.

او با اشاره به روند ثبت درخواست‌ها در سامانه تک عنوان کرد: تاکنون حدود ۲۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان درخواست تسهیلات در این سامانه به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این منابع برای حمایت از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان است.

رمجی با بیان اینکه ثبت پرونده‌های متقاضیان همچنان در حال انجام است، تصریح کرد: این پرونده‌ها در چارچوب فراخوان اعلام‌شده در شهریورماه ثبت شده‌اند و در حال حاضر فراخوان جدیدی برای ثبت‌نام و پذیرش متقاضیان وجود ندارد؛ با این حال، روند بررسی و تکمیل پرونده‌های ثبت‌شده ادامه دارد.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان در پایان افزود: بهره‌گیری هدفمند از این تسهیلات می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فعالیت‌های تولیدی، تقویت کارگاه‌های صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و صنعتگران، رونق طرح‌های گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در مناطق مختلف استان داشته باشد.

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