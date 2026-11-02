حضور هنرمندان سیریک در نمایشگاه سراسری صنایع.دستی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ با تشریح جزئیات حضور استان هرمزگان در این رویداد ملی اظهار کرد: شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه از ۱۱ تا ۱۵ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی این استان در حال برگزاری است و ما تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان بویژه صنعتگران شهرستان سیریک، گوشه‌ای از هویت فرهنگی و هنری خطه جنوب کشور را به نمایش بگذاریم.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این دوره از نمایشگاه، هنرمندان شهرستان سیریک با ارائه آثار فاخر و چشم‌نواز در حوزه رودوزی‌های سنتی حضور یافته‌اند؛ هنری که ریشه‌ای عمیق در فرهنگ و آداب و رسوم منطقه ساحلی هرمزگان دارد و با ظرافت و دقت بی‌نظیری توسط دستان توانمند زنان و هنرمندان این خطه خلق می‌شود.

او با تأکید بر اهداف حضور استان در این رویداد تصریح کرد: هدف اصلی ما از شرکت در نمایشگاه‌های سراسری، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، فراهم‌سازی بستر مناسب برای تبادل تجربیات، آشنایی با سلیقه‌های روز بازار، تسهیل فروش مستقیم محصولات و در نهایت حمایت همه‌جانبه از معیشت صنعتگران و هنرمندان حوزه صنایع دستی است.

رمجی خاطرنشان کرد: رودوزی‌های سنتی سیریک از جمله رشته‌های اصیل و شاخص صنایع دستی هرمزگان به شمار می‌رود که حفظ، احیا و توسعه آن نیازمند معرفی بیشتر در سطح ملی است. این اداره کل نیز در راستای سیاست‌های حمایتی خود، همواره تلاش کرده است با فراهم کردن زمینه حضور هنرمندان در چنین رویدادهایی، به رونق کسب‌وکارهای صنایع دستی و هنرهای سنتی کمک کند.

شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی دستی کرمانشاه از ۱۱ تا ۱۵ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی کرمانشاه در حال برگزاری است.

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