به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری عصر دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در ادامه برنامه‌های صدمین سفر استانی خود به استان آذربایجان‌شرقی، در سفر یک‌روزه به این استان، وارد شهر ترکمانچای شد و با حضور در گلزار شهدای این شهر، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد. او همچنین از سنگر دفاعی این شهر بازدید کرد و در جریان مسائل، ظرفیت‌ها و مطالبات محلی قرار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جریان این بازدید، با ابراز خرسندی از وضعیت اجتماعی و پویایی شهر ترکمانچای اظهار کرد: وقتی وارد این شهر شدم، برخلاف تصوری که ممکن بود از آن وجود داشته باشد، با شهری زنده و پویا مواجه شدم. خوشحال شدم که ترکمانچای چنین ظرفیت و حیات اجتماعی دارد و مردم آن با نشاط و پویایی در این شهر زندگی می‌کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مردم آذربایجان‌شرقی افزود: مردم این استان به برخورداری از خصلت‌های ارزشمند انسانی شناخته می‌شوند. ما آذربایجانی‌ها را به دو ویژگی سخاوت و نجابت می‌شناسیم، دو خصلتی که در فرهنگ و زندگی مردم این منطقه ریشه‌دار است و در رفتار و مناسبات اجتماعی آنان به‌روشنی دیده می‌شود.

او با تاکید بر ضرورت تبدیل مطالبات محلی به تصمیم‌های اجرایی و برخوردار از پشتوانه مالی تصریح کرد: قرار ما با سرکار خانم عبداللهی نماینده این شهر این است که با برگزاری جلسه‌ای به ریاست معاون استاندار و با حضور فرمانداران، شهرداران، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و سایر مسئولان مرتبط، مسائل و اولویت‌های این شهر بررسی و جمع‌بندی شود. ما نیز بر مبنای تصمیمات و اولویت‌هایی که در سطح استانداری تعیین می‌شود، برای تامین منابع و حمایت از برنامه‌های مورد توافق اقدام خواهیم کرد.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه این بازدید باید به نتایج ملموس و اقدامات عملی منجر شود، خاطرنشان کرد: حتما تصمیمی در زمینه حمایت خواهیم گرفت و مردم شاهد خواهند بود که اتفاقی در این شهر شکل می‌گیرد. اولویت‌ها باید در جلسه مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود تا بتوانیم با هماهنگی مسئولان استان، زمینه تامین منابع لازم را فراهم کنیم.

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