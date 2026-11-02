۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۰

صالحی‌امیری: برای حمایت از شهرستان ترکمانچای تصمیم‌گیری می‌کنیم/ این شهر زنده و پویاست

صالحی‌امیری: برای حمایت از شهرستان ترکمانچای تصمیم‌گیری می‌کنیم/ این شهر زنده و پویاست

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و مسائل شهرستان ترکمانچای، از برگزاری نشست مشترک مسئولان استانی و شهرستانی برای بررسی اولویت‌های این شهر و تصمیم‌گیری درباره تأمین منابع حمایتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری عصر دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در ادامه برنامه‌های صدمین سفر استانی خود به استان آذربایجان‌شرقی، در سفر یک‌روزه به این استان، وارد شهر ترکمانچای شد و با حضور در گلزار شهدای این شهر، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد. او همچنین از سنگر دفاعی این شهر بازدید کرد و در جریان مسائل، ظرفیت‌ها و مطالبات محلی قرار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جریان این بازدید، با ابراز خرسندی از وضعیت اجتماعی و پویایی شهر ترکمانچای اظهار کرد: وقتی وارد این شهر شدم، برخلاف تصوری که ممکن بود از آن وجود داشته باشد، با شهری زنده و پویا مواجه شدم. خوشحال شدم که ترکمانچای چنین ظرفیت و حیات اجتماعی دارد و مردم آن با نشاط و پویایی در این شهر زندگی می‌کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مردم آذربایجان‌شرقی افزود: مردم این استان به برخورداری از خصلت‌های ارزشمند انسانی شناخته می‌شوند. ما آذربایجانی‌ها را به دو ویژگی سخاوت و نجابت می‌شناسیم، دو خصلتی که در فرهنگ و زندگی مردم این منطقه ریشه‌دار است و در رفتار و مناسبات اجتماعی آنان به‌روشنی دیده می‌شود.

او با تاکید بر ضرورت تبدیل مطالبات محلی به تصمیم‌های اجرایی و برخوردار از پشتوانه مالی تصریح کرد: قرار ما با سرکار خانم عبداللهی نماینده این شهر این است که با برگزاری جلسه‌ای به ریاست معاون استاندار و با حضور فرمانداران، شهرداران، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و سایر مسئولان مرتبط، مسائل و اولویت‌های این شهر بررسی و جمع‌بندی شود. ما نیز بر مبنای تصمیمات و اولویت‌هایی که در سطح استانداری تعیین می‌شود، برای تامین منابع و حمایت از برنامه‌های مورد توافق اقدام خواهیم کرد.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه این بازدید باید به نتایج ملموس و اقدامات عملی منجر شود، خاطرنشان کرد: حتما تصمیمی در زمینه حمایت خواهیم گرفت و مردم شاهد خواهند بود که اتفاقی در این شهر شکل می‌گیرد. اولویت‌ها باید در جلسه مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود تا بتوانیم با هماهنگی مسئولان استان، زمینه تامین منابع لازم را فراهم کنیم.

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کد خبر 1405081100836
مجید فرامرزی
دبیر مهدی نورعلی

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