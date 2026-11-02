علیرضا تابش دبیر جشنواره فیلم فجر شد

به گزارش میراث‌آریا، براساس اعلام اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، علیرضا تابش دبیری دوره چهل و پنجم فیلم فجر را برعهده دارد.

در حکم رائد فریدزاده، رییس سازمان سینمایی خطاب به دبیر چهل‌ و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر آمده است:« نظر به سوابق، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی درحوزه سینما و صنعت تصویر به موجب این حکم به عنوان دبیر چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر منصوب می‌شوید.

امید می رود با بهره گیری از تجارب دوره های پیشین، تعامل، همفکری و همدلی با خانواده شریف سینما، همسو با سیاست ها و راهبردهای کلان دولت چهاردهم در حوزه فرهنگ و هنر، موفق باشید.

شایسته است جشنواره ملی فیلم فجرِ این دوره در نمایش استقامت سرافرازانه ملت عزیز و نجیب ایران طی جنگ های تحمیلی اخیر نقش تاثیرگذار خود را ایفا کند.

بی تردید تحقق این اهداف با استعانت از پروردگار یکتا، همراهی و همیاری جامعه بزرگ سینمایی، نهادها و موسسات مرتبط میسر خواهد شد.

توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه الهی در خدمت به سینمای پر افتخار میهن عزیزمان و برپایی با شکوه این رویداد مهم ملی خواستارم.»

رییس سازمان سینمایی همچنین با قدردانی از زحمات دبیر دو دوره گذشته جشنواره ملی فیلم فجر نوشت: «صمیمانه از زحمات بی شائبه برادر عزیز و ارجمند جناب آقای منوچهر شاهسواری در طی مسئولیت برگزاری دو دوره پیشین جشنواره که زمینه رشد و اعتلای سینمای کشورمان را فراهم ساخت سپاسگزارم و از خداوند متعال برای ایشان توفیق روزافزون و سلامتی مسئلت دارم.»

علیرضا تابش از مدیران با سابقه فرهنگی و سینمایی کشور که مدیریت هفت ساله بنیاد سینمایی فارابی را عهده دار بوده است، دبیری سه دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و دو دوره دبیری جشنواره چند رسانه ای میراث فرهنگی و عضویت در شورای سیاست‌گذاری این جشنواره از دوره نخست تا چهارم را در کارنامه دارد.

بنیان‌گذاری المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران و تداوم این رویداد تا نهمین دوره، عضویت در شوراهای سیاست‌گذاری چندین دوره جشنواره ملی فیلم فجر و جشنواره جهانی فیلم فجر، شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، هیئت امنای انجمن سینمای جوانان ایران، هیئت امنای موزه ملی سینما و هیئت امنای مدرسه ملی سینما، از دیگر سوابق او در حوزه سینماست.

تابش همچنین سابقه فعالیت در مطبوعات تخصصی سینما به‌عنوان مسئول فصلنامه سینمایی «فارابی» و ماهنامه «فیلم‌نگار» را دارد و عضو گروه تخصصی سینمای فرهنگستان هنر بوده است.

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