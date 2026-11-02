به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، طی یک عملیات ایست و بازرسی که با مشارکت و همراهی مؤثر ضابطین نیروی انتظامی شهرستان رودسر در ورودی راه مواصلاتی رحیم‌آباد به اجرا درآمد، دستگاه‌های نظارتی موفق به رهگیری و بازرسی یک دستگاه خودروی سواری حامل تجهیزات غیرقانونی شدند.

محمدرضا امیدی‌راد، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، ضمن تشریح جزئیات این عملیات تخصصی تصریح کرد: با هوشیاری و دقت عمل مأموران در این ایست و بازرسی، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز که به‌منظور انجام حفاری‌های غیرقانونی و کاوش‌های غیرمجاز حمل می‌شد، کشف و ضبط شد و در همین ارتباط، سه تن از متخلفان و سوداگران میراث فرهنگی دستگیر شدند.

او با تأکید بر نقش بی‌بدیل صیانت و حراست از هویت تاریخی افزود: صیانت از مواریث فرهنگی خط قرمز یگان حفاظت بوده و هرگونه دست‌اندازی، حفاری غیرمجاز یا حمل تجهیزات کاوش با واکنش قاطع، قانونی و بدون اغماض مراجع انتظامی و قضایی مواجه خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: متهمان دستگیرشده در این پرونده، پس از تکمیل مستندات، تفهیم اتهام و تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی، تکمیل تحقیقات و صدور احکام قضایی، تحویل مراجع ذی‌صلاح قضایی شدند.

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