به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین زیبا امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها در راستای رونق گردشگری، ایجاد فرصت‌های اشتغال و توسعه اقتصادی جوامع محلی تأکید کرد.

فرماندار کنگان با تأکید بر اهمیت پیگیری فرآیند ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف، توسعه گردشگری روستایی و حمایت از فعالان حوزه بوم‌گردی را از زمینه‌های مؤثر در معرفی جاذبه‌های شهرستان و توانمندسازی اقتصادی روستاییان دانست.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی با مشارکت دهیاری‌ها و دستگاه‌های مرتبط خبر داد و اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد با شناسایی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستاها، زمینه تقویت و ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، فراهم شود.

غلامحسین زیبا در پایان بر حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در روستاها با هدف معرفی هنرهای بومی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و رونق اقتصاد روستایی تأکید کرد.

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