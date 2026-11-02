به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در راستای بررسی ظرفیت‌ها و توسعه گردشگری روستایی، مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان عسلویه با بخشدار مرکزی دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار با حضور دهیاران برگزار شد و طی آن، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های حوزه گردشگری روستاهای بخش مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، موضوعاتی همچون شناسایی و ثبت آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی، صنایع دستی و مشاغل بومی، حفظ آداب‌ورسوم و هویت فرهنگی منطقه و همچنین معرفی روستاهای مستعد به‌عنوان مقاصد گردشگری مطرح شد.

در پایان، بر ضرورت تعامل و همکاری میان بخشداری، دهیاری‌ها و اداره میراث فرهنگی شهرستان به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، رونق گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها تأکید شد.

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