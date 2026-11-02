به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین اصغری ثانی مدیر موزه بزرگ خراسان امروز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: این دورهمیدورهمی جمعی از عکاسان و پیشکسوتان عکاسی استان با حضور حدود ۲۰ نفر از عکاسان علاقه‌مند به حوزه میراث فرهنگی و موزه، هم‌چنین جمعی از پیشکسوتان و فعالان شناخته‌شده عکاسی استان از جمله محمدرضا پهلوان، قدیر وقاری و سیدحسن ایرانلو برگزار شد.

مدیر موزه بزرگ خراسان با اشاره به اهمیت عکاسی در معرفی میراث فرهنگی و موزه‌ها افزود: عکاسی صرفاً ثبت یک تصویر نیست، بلکه شیوه‌ای برای روایت تاریخ، انتقال هویت فرهنگی و ایجاد ارتباط میان گذشته و امروز است. آثار تاریخی و اشیای موزه‌ای هر یک حامل روایت‌هایی ارزشمند هستند که با نگاه هنرمندانه عکاسان می‌توانند برای نسل امروز و آینده بازخوانی و ماندگار شوند.

اصغری ادامه داد: امروزه تولید محتوای تصویری باکیفیت و انتشار هدفمند آن در رسانه‌ها و فضای مجازی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های موزه‌ای، افزایش شناخت عمومی و جذب مخاطبان جدید دارد. از این رو، همراهی جامعه عکاسی با موزه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری روایت‌های تازه و جذاب از تاریخ و تمدن این سرزمین ، به‌ویژه پهنه‌ تاریخی خراسان بزرگ، باشد.

مدیر موزه بزرگ خراسان اظهار کرد: امیدوارم این گردهمایی، زمینه‌ساز تعامل مستمر میان هنرمندان عکاس و مجموعه موزه بزرگ خراسان و گامی مؤثر در معرفی شایسته گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی این مجموعه باشد.

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