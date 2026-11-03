به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در آیین گشایش شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه اظهار کرد: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و صنعتگران، توسعه بازار فروش و ایجاد زمینه برای تبادل تجربه میان فعالان این حوزه برگزار شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: حضور هنرمندان و صنعتگران از ۳۱ استان کشور، فرصت مناسبی برای معرفی تنوع فرهنگی، هنری و قومی ایران در کرمانشاه فراهم کرده است. در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ غرفه برپا شده و ۲۵۰ هنرمند و صنعتگر، آثار و تولیدات خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده‌اند.

او ادامه داد: در شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه، شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع‌دستی نیز حضور دارند و بخشی از ظرفیت‌های شاخص این مناطق در رشته‌های مختلف معرفی می‌شود.

اعظمی با اشاره به مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف در این نمایشگاه گفت: اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای، مددجویان زندان‌ها، اداره‌کل بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، بسیج هنرمندان، اداره‌کل پست و اداره‌کل ورزش و جوانان استان در این رویداد حضور دارند.

او افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان استان نیز با معرفی بازی‌های بومی و محلی، بخشی از میراث ناملموس و فرهنگ عمومی مناطق مختلف را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کند. همچنین آثار و دستاوردهای جشنواره «شیرین‌دخت» در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه تأکید کرد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی می‌تواند به رونق تولید، تقویت اقتصاد هنرمندان، معرفی توانمندی‌های استان‌ها و توسعه گردشگری فرهنگی کمک کند.

آیین گشایش این نمایشگاه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، فرماندار کرمانشاه، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و جمعی از هنرمندان و صنعتگران برگزار شد.

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