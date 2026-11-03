۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۹

گشایش شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه با حضور ۳۱ استان کشور

گشایش شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه با حضور ۳۱ استان کشور

شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه با حضور ۳۱ استان کشور، بیش از ۲۰۰ غرفه و ۲۵۰ هنرمند و صنعتگر در کرمانشاه گشایش یافت.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در آیین گشایش شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه اظهار کرد: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و صنعتگران، توسعه بازار فروش و ایجاد زمینه برای تبادل تجربه میان فعالان این حوزه برگزار شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: حضور هنرمندان و صنعتگران از ۳۱ استان کشور، فرصت مناسبی برای معرفی تنوع فرهنگی، هنری و قومی ایران در کرمانشاه فراهم کرده است. در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ غرفه برپا شده و ۲۵۰ هنرمند و صنعتگر، آثار و تولیدات خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده‌اند.

او ادامه داد: در شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه، شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع‌دستی نیز حضور دارند و بخشی از ظرفیت‌های شاخص این مناطق در رشته‌های مختلف معرفی می‌شود.

اعظمی با اشاره به مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف در این نمایشگاه گفت: اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای، مددجویان زندان‌ها، اداره‌کل بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، بسیج هنرمندان، اداره‌کل پست و اداره‌کل ورزش و جوانان استان در این رویداد حضور دارند.

او افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان استان نیز با معرفی بازی‌های بومی و محلی، بخشی از میراث ناملموس و فرهنگ عمومی مناطق مختلف را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کند. همچنین آثار و دستاوردهای جشنواره «شیرین‌دخت» در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه تأکید کرد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی می‌تواند به رونق تولید، تقویت اقتصاد هنرمندان، معرفی توانمندی‌های استان‌ها و توسعه گردشگری فرهنگی کمک کند.

آیین گشایش این نمایشگاه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، فرماندار کرمانشاه، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و جمعی از هنرمندان و صنعتگران برگزار شد.

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کد خبر 1405081200845
مهدی خالوندی
دبیر محمد آوخ

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