به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهرام سلیمانی روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در آیین افتتاح و بازدید از شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی اظهار کرد: صنایع‌دستی فراتر از یک محصول صرفاً تجاری، تجلی‌گاه پیوند عمیق «هنر» و «فرهنگ» است و دست‌سازه‌های هنرمندان ما روایت‌گر اصالت، اندیشه و روح لطیف مردمان این سرزمین است که با سرپنجه طراوت‌بخش هنرمند جان می‌گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با تأکید بر ابعاد هنری این آثار افزود: از منظر هنری، هر قطعه صنایع‌دستی یک اثر هنری منحصربه‌فرد، شناسنامه هویت ملی و شاهکاری از ذوق و خلاقیت ایرانی است که حمایت از آن در واقع پاسداری از آفرینش‌های هنری و خلاقیت‌های انسانی محسوب می‌شود.

سلیمانی در ادامه با اشاره به رویکرد اقتصادی و اشتغال‌آفرین مدیریت استان به حوزه صنایع‌دستی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی امروز، این حوزه از مزیت‌های بی‌نظیری همچون «سرمایه‌گذاری اندک و ارزش افزوده بالا»، «اشتغال پایدار و فراگیر در حوزه خانگی، روستایی و عشایری و توانمندسازی بانوان و جوانان» و همچنین «پیوند ناگسستنی با توسعه صنعت گردشگری و تبدیل گردشگران به سفرای فرهنگی» برخوردار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با برشمردن ظرفیت‌های بی‌بدیل استان کرمانشاه به عنوان یکی از قطب‌های اصیل فرهنگی کشور گفت: وجود نشان‌های ملی و بین‌المللی مرغوبیت کالا در رشته‌های متنوعی همچون گلیم هرسین، گیوه اورامانات، موج‌بافی، ارغوان‌بافی، معرق، چرم‌دوزی، تراش سنگ‌های قیمتی و سازهای سنتی، کرمانشاه را به گنجینه‌ای از هنر و صنعت تبدیل کرده است و تنوع اقلیمی و پیشینه کهن تاریخی، سرمایه‌ای بزرگ برای توسعه استان به شمار می‌رود.

او در پایان با تأکید بر وظیفه خطیر مسئولان در رفع موانع این حوزه تصریح کرد: وظیفه ما مسئولان این است که در کنار هنرمندان باشیم؛ موانع تولید را برطرف کنیم، بازار فروش و صادرات را بهبود ببخشیم و دغدغه‌هایی نظیر بیمه هنرمندان را پیگیری کنیم. ما در استانداری کرمانشاه با تمام توان از هنرمندان و صنعتگران عزیز حمایت می‌کنیم.

شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه با حضور نمایندگان ۳۱ استان کشور از ۱۱ لغایت ۱۵ آبان‌ماه دایر است.

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