به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد اوجانی عصر دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه اظهار کرد: کرمانشاه یکی از استان‌های پرافتخار کشور در حوزه صنایع‌دستی است و در رشته‌هایی همچون گیوه‌ و گلیم‌بافی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد.

مدیرکل بازرگانی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی کشور، با قدردانی از تلاش مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه و دست‌اندرکاران برگزاری این نمایشگاه، افزود: خوشبختانه با همکاری خوب همکاران در استان، شاهد برگزاری نمایشگاهی مناسب هستیم و امیدواریم در روزهای باقی‌مانده، مردم کرمانشاه با حضور پرشور خود از این رویداد حمایت کنند.

او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنایع‌دستی، موضوع بازار و فروش محصولات است، تصریح کرد: معاونت صنایع‌دستی کشور با وجود محدودیت‌های منابع مالی، تلاش می‌کند از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها، بازارچه‌های موقت و دائم و رویدادهای تخصصی در نقاط مختلف کشور، زمینه معرفی، عرضه و فروش محصولات هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی را فراهم کند.

مدیرکل بازرگانی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی کشور ادامه داد: در سراسر کشور رویدادهای متنوعی در سطوح مختلف برگزار می‌شود که هدف آنها معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، حمایت از فعالان این حوزه و کمک به بازاریابی و توسعه بازار محصولات است.

او با اشاره به تنوع رشته‌های صنایع‌دستی در کشور گفت: هنر ـ صنعت صنایع‌دستی حدود ۲۹۹ رشته را دربرمی‌گیرد و برنامه‌ریزی برای همه این رشته‌ها، با توجه به تفاوت ظرفیت بازار آنها، کار دشواری است؛ با این حال تلاش داریم با استفاده از ظرفیت بازارچه‌ها، نمایشگاه‌های سراسری و سایر بسترهای عرضه، امکان معرفی و فروش محصولات رشته‌های مختلف را فراهم کنیم.

اوجانی یکی دیگر از محورهای برنامه‌های معاونت صنایع‌دستی را توسعه بازارهای مجازی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر برخی سکوها و پلتفرم‌های مطرح کشور همکاری خوبی با حوزه صنایع‌دستی دارند و تلاش می‌کنیم از این ظرفیت برای معرفی و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی در فضای مجازی و دسترسی آسان‌تر مردم سراسر کشور به این محصولات استفاده کنیم.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه عرضه صنایع‌دستی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی‌هایی که اخیراً در دستور کار قرار گرفته، امیدواریم سطح اماکن عرضه و فروش صنایع‌دستی در شهرهای بزرگ و مناطق دارای ظرفیت اقتصادی افزایش یابد و بخشی از دغدغه همیشگی فعالان این حوزه در زمینه فروش محصولات برطرف شود.

مدیرکل بازرگانی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی کشور، توسعه صادرات را از دیگر برنامه‌های این معاونت دانست و اظهار کرد: در حوزه صادرات نیز برنامه‌هایی در دست اجراست و تلاش می‌کنیم با همکاری شرکت‌های فعال در این بخش، زمینه حضور گسترده‌تر صنایع‌دستی ایران در بازارهای خارجی را فراهم کنیم.

اوجانی با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی در توسعه صنایع‌دستی گفت: ایجاد شرکت‌های تخصصی توسط بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار دارد و اعتقاد داریم بدون حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دستیابی به توسعه پایدار در حوزه صنایع‌دستی دشوار خواهد بود.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت نظام ممیزی و ارزیابی محصولات و کارگاه‌های صنایع‌دستی خبر داد و افزود: این موضوع در آینده نزدیک در دستور کار قرار خواهد گرفت تا با ارتقای کیفیت محصولات، دغدغه مصرف‌کنندگان نسبت به کیفیت کالاهای صنایع‌دستی نیز کاهش پیدا کند.

اوجانی تأمین مواد اولیه باکیفیت و با قیمت مناسب را از دیگر نیازهای مهم فعالان صنایع‌دستی دانست و گفت: تلاش می‌کنیم با کمک سکوها و ظرفیت‌های موجود، زمینه تأمین مواد اولیه مناسب برای هنرمندان و صنعتگران را فراهم کنیم.

مدیرکل بازرگانی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی کشور در پایان تصریح کرد: مجموعه اقداماتی که در حوزه توسعه بازار، فروش، صادرات، تأمین مواد اولیه، ارتقای کیفیت و استفاده از ظرفیت فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته، با همکاری بخش خصوصی دنبال خواهد شد و معتقدیم حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت روزافزون صنایع‌دستی کشور و گشودن مسیرهای جدید برای فروش داخلی و صادرات محصولات ایرانی داشته باشد.

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