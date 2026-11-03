به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد مبین عصر دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در حاشیه افتتاح شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه اظهار کرد: در این نمایشگاه نزدیک به ۲۰۰ غرفه از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی سراسر کشور برپا شده و آثار هنری و صنایع‌دستی ۳۰ استان در کنار تولیدات هنرمندان کرمانشاه به نمایش گذاشته و عرضه می‌شود.

فرماندار شهرستان کرمانشاه، افزود: کرمانشاه با پیشینه غنی تاریخی، فرهنگی و تمدنی، در حوزه صنایع‌دستی نیز از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و هنرمندان این استان در رشته‌هایی همچون گلیم‌بافی، قلم‌زنی، منبت‌کاری، سنگ‌های قیمتی و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی، آثار ارزشمند و قابل توجهی تولید می‌کنند.

او با اشاره به حضور بخش‌های نوآورانه در این نمایشگاه تصریح کرد: در کنار تولیدات سنتی، ظرفیت‌های دانش‌بنیان و فناورانه نیز وارد حوزه صنایع‌دستی شده و نمونه‌هایی از این محصولات و فعالیت‌ها نیز در نمایشگاه ارائه شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این حوزه برای پیوند هنر، فناوری و اقتصاد است.

مبین صنایع‌دستی را یکی از ظرفیت‌های مهم برای ایجاد اشتغال دانست و گفت: صنایع‌دستی از جمله حوزه‌هایی است که با سرمایه‌گذاری نسبتاً محدود می‌تواند به ایجاد اشتغال و درآمد پایدار منجر شود و از سوی دیگر، بسیاری از محصولات تولیدشده در این بخش کاربرد مستقیم و روزمره دارند.

او با دعوت از مردم برای بازدید از این نمایشگاه تأکید کرد: حضور مردم و استقبال از این رویداد، علاوه بر ایجاد نشاط و فرصت مناسب برای آشنایی با هنر و توانمندی هنرمندان، حمایت عملی از فعالان این عرصه و کمک به رونق بازار صنایع‌دستی است.

فرماندار کرمانشاه در پایان گفت: از مردم عزیز کرمانشاه دعوت می‌کنم در فرصت برگزاری این نمایشگاه از غرفه‌های هنرمندان استان و دیگر استان‌های کشور بازدید کنند و با خرید و حمایت از تولیدات صنایع‌دستی، زمینه تداوم فعالیت و توسعه اشتغال در این حوزه را فراهم کنند.

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