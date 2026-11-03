به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در این دیدار با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی قزوین به‌عنوان پایتخت خوشنویسی ایران و ثبت جهانی «برنامه پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی» پیشنهاد داد رویدادی با عنوان روز یا هفته گردشگری هنری با محوریت خوشنویسی در قزوین برگزار شود و با طی مراحل لازم در تقویم رویدادهای ملی گردشگری نیز به ثبت برسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با بیان اینکه خوشنویسی یکی از ظرفیت‌های شاخص فرهنگی و هنری قزوین برای جذب گردشگر است، افزود: می‌توان با پیوند میان هنر و گردشگری، زمینه معرفی این میراث ارزشمند به مخاطبان و گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرد و از ظرفیت‌های هنری استان در توسعه گردشگری بهره گرفت.

در این نشست همچنین ظرفیت بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی در حوزه گردشگری و نقش آن‌ها در معرفی جاذبه‌ها، آثار تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

توسعه همکاری در برگزاری رویدادها و برنامه‌های فرهنگی، هنری و گردشگری از دیگر محورهای این دیدار بود و دو طرف بر ضرورت تدوین و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متقابل و اجرای برنامه‌های مشترک تأکید کردند.

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