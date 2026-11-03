به گزارش خبرنگار میراث آریا، حرم مطهر حضرت بی‌بی حکیمه(س)، خواهر گرامی امام رضا(ع) و دختر بزرگوار امام موسی کاظم(ع)، سالانه میزبان شمار زیادی از زائران و گردشگران مذهبی از سراسر کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس است. با وجود این ظرفیت ممتاز در عرصه گردشگری زیارتی، چالش‌های زیرساختی و راه‌های دسترسی این آستان، ضرورت توجه دستگاه‌های ملی را دوچندان کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد خاضع رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به جایگاه منیع معنوی حضرت بی‌بی حکیمه(س)، اظهار کرد: این بانوی بزرگوار از فرزندان گرامی حضرت امام موسی کاظم(ع) و خواهر امام رضا(ع) هستند و حرم مطهر ایشان در منطقه زاگرس، سالانه پذیرای شمار زیادی از زائران و گردشگران مذهبی از اقصی نقاط کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس است.:

حجت‌الاسلام والمسلمین خاضع با بیان اینکه زائران بسیاری از استان‌های جنوبی کشور به‌ویژه بوشهر، فارس و خوزستان با پای ارادت به زیارت این آستان مقدس مشرف می‌شوند، افزود: وجود چنین ظرفیت عظیمی نشان می‌دهد که حرم حضرت بی‌بی حکیمه(س) به عنوان کانونی راهبردی و مهم برای رونق گردشگری مذهبی در جنوب کشور و حتی تقویت دیپلماسی زیارتی در سطح منطقه نقش‌آفرینی کند.

او با اشاره به مظلومیت این آستان مقدس در ابعاد رسانه‌ای و ملی، بیان کرد: با وجود جایگاه معنوی بلندمرتبه حضرت بی‌بی حکیمه(س)، آن‌گونه که شایسته شأن، منزلت و جایگاه این بانوی مکرمه است، در معرفی رسانه‌ای و جلب توجه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول کشوری اقدام مؤثری انجام نشده است. بخشی از این کاستی به کم‌توجهی رسانه‌ای بازمی‌گردد و بخش دیگر ضرورت ورود جدی‌تر و مسئولانه‌تر مجموعه‌های فرهنگی، اجرایی و حمایتی کشور را طلب می‌کند.

حجت‌الاسلام خاضع، مشکلات مسیرهای دسترسی و نیازهای مبرم زیرساختی این حرم مطهر را از مهم‌ترین دغدغه‌ها برشمرد و گفت: برای ارتقای وضعیت موجود و فراهم‌سازی رفاه زائران، باید نگاه کلان ملی و عزم مشترک میان دستگاه‌های مختلف شکل بگیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد به محدودیت‌های شدید اعتباری استان اشاره کرد و افزود: کهگیلویه و بویراحمد با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بی‌بدیل مذهبی، طبیعی و گردشگری، متأسفانه از استان‌های کم‌برخوردار کشور به شمار می‌رود و منابع مالی محدودی برای اجرای طرح‌های کلان عمرانی و توسعه‌ای در اختیار دارد. طبیعی است که با چنین شرایطی، انتظار اجرای تمامی طرح‌های زیرساختی مورد نیاز حرم مطهر از محل اعتبارات استانی کاملاً غیرواقع‌بینانه است؛ از این‌رو، مشارکت فعال دستگاه‌های ملی، استان‌های همجوار و خیرین نیک‌اندیش یک ضرورت انکارناپذیر است.

او ضمن تأکید بر ظرفیت عظیم استان‌های جنوبی در توسعه و معرفی حرم حضرت بی‌بی حکیمه(س) خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از زائران این آستان از استان‌های جنوبی به‌ویژه بوشهر، فارس و خوزستان هستند و همین پیوند عمیق زیارتی می‌تواند زمینه همکاری‌های مشترک بین‌استانی را فراهم سازد.

حجت الاسلام والمسلمین خاضع در ادامه با تاکید بر اینکه ش قابل توجه‌تری از زائران حضرت بی‌بی حکیمه سلام الله علیها کشورهای حوزه خلیج فارس هستند، افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک، برنامه‌ریزی برای تسهیل، ایمن‌سازی و توسعه مسیرهای دسترسی، معرفی جامع ظرفیت‌های حرم و مشارکت مستقیم در پروژه‌های عمرانی و فرهنگی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند با همراهی ارزشمند این استان‌ها دنبال شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد کنگره بین‌المللی حضرت بی‌بی حکیمه(س) را فرصتی تاریخی برای تغییر رویکردها نسبت به این آستان دانست و اظهار کرد: پیش از این، کنگره ملی این بانوی بزرگوار با حضور وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و اکنون برگزاری کنگره بین‌المللی در دستور کار قرار دارد. این رویداد باید کاملاً در شأن و شخصیت این بانوی بزرگوار برگزار شده و به سکویی برای معرفی ظرفیت‌های سترگ مذهبی، فرهنگی و گردشگری استان تبدیل شود.

او به ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در این رویداد اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت این بنیاد می‌تواند به غنای محتوایی و فرهنگی کنگره کمک شایانی کند، زیرا تجربه ارزشمند بنیاد در برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فاخر فرهنگی و هنری مرتبط با سیره رضوی، شبکه ارتباطی گسترده آن با هنرمندان، پژوهشگران و نخبگان و توانایی تولید آثار ماندگار، پشتوانه‌ای ارزشمند برای معرفی جهانی حضرت بی‌بی حکیمه(س) به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام خاضع افزود: معرفی ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگوار نباید تنها به انتشار اخبار جاری و برگزاری چند نشست محدود شود، بلکه لازم است زمینه تولید آثار فاخر مستند، ادبی، تجسمی، هنری و رسانه‌ای با همکاری هنرمندان، نویسندگان و اندیشمندان از سراسر کشور و جهان اسلام فراهم شود. چنین رویکردی می‌تواند نام و جایگاه رفیع حرم حضرت بی‌بی حکیمه(س) را در افقی وسیع‌تر مطرح کرده و زمینه آشنایی عمیق نسل‌های جوان و آینده‌ساز را با این گنجینه معنوی فراهم سازد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد به اهمیت ابعاد بین‌المللی کنگره اشاره و بیان کرد: حضور چشمگیر زائران از کشورهای مختلف و به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، بستر مناسبی را برای گسترش ارتباطات فرهنگی، دینی و مذهبی فراهم کرده است. کنگره بین‌المللی باید به بهترین نحو از این پتانسیل بهرهبرداری کرده و با برنامه‌ریزی دقیق رسانه‌ای و فرهنگی، زمینه معرفی این حرم مطهر را به تمامی دلدادگان اهل‌بیت(ع) در خارج از مرزهای کشور فراهم سازد.

این فعال فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه، استمرار و پیوستگی فعالیت‌ها پس از برگزاری کنگره را از موضوعات اساسی دانست و گفت: ارزش واقعی چنین رویدادهای ملی و بین‌المللی زمانی آشکار و ملموس می‌شود که دستاوردهای آن به یک برنامه مستمر، پویا و هدفمند تبدیل شود. تشکیل دبیرخانه دائمی و فعال، تداوم نشست‌های علمی و پژوهشی، حمایته‌ همه‌جانبه از تولید آثار هنری و رسانه‌ای و پیگیری مستمر طرح‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های حرم باید در کنار برگزاری کنگره با جدیت پیگیری شود.

او همچنین بر ضرورت همراهی و هم‌افزایی سازمان اوقاف و امور خیریه با مجموعه‌های فرهنگی و ملی تأکید کرد و افزود: سازمان اوقاف به‌عنوان متولی اصلی امور موقوفات و بقاع متبرکه، در صیانت، ساماندهی و توسعه این آستان مقدس نقش‌آفرین است، اما با توجه به گستردگی مطالبات، حجم بالای نیازها و محدودیت منابع، تحقق برنامه‌های کلان نیازمند مشارکت همه‌جانبه سایر دستگاه‌های اجرایی، بنیادهای تخصصی فرهنگی، خیرین گرانقدر و استان‌های همجوار است.

حجت‌الاسلام خاضع به شرایط خاص کشور و ضرورت پیگیری دقیق مقدمات برگزاری کنگره اشاره و اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های احتمالی در مسیر اجرای برنامه‌ها، نباید اهمیت این رویداد سترگ و فرصت بی‌نظیر آن برای معرفی حضرت بی‌بی حکیمه(س) مورد غفلت واقع شود. لازم است تمامی مقدمات علمی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجرایی کنگره با عزم راسخ و جدیت تمام دنبال شود تا این برنامه در تراز شأن و منزلت والای آن حضرت برگزار شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان، کنگره بین‌المللی حضرت بی‌بی حکیمه(س) را فرصتی طلایی برای عبور از مرزهای محدود استانی و جلب توجه تام و تمام ملی به ظرفیت‌های شگرف مذهبی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد دانست و گفت: انتظار می‌رود این رویداد بزرگ به نقطه عطفی برای آغاز همکاری‌های گسترده‌تر در زمینه معرفی مطلوب حرم، ارتقای زیرساخت‌های رفاهی، تسهیل امر زیارت و استمرار فعالیت‌های فرهنگی مبدل شود؛ چراکه به هیچ وجه شایسته نیست آستانی با این مرتبه بلند معنوی و ظرفیت عظیم زائرپذیری، همچنان از توجه، اعتبار و حمایت‌های متناسب با شان و جایگاه خود محروم بماند.

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