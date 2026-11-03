به گزارش میراث‌آریا، فاطمه زیبانیا مدرس و فعال حوزه هنر در نخستین مدرسه میراث‌فرهنگی و هنرهای ملی با اشاره به اهمیت انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده اظهار کرد: آشنایی با هنرهای ملی و میراث فرهنگی نباید صرفاً در حد ارائه اطلاعات و آموزش نظری باقی بماند، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا کودکان و نوجوانان بتوانند از نزدیک با این هنرها ارتباط برقرار کنند، تجربه بیندوزند و در فرآیند خلق و تولید آثار هنری مشارکت داشته باشند.

او با تأکید بر اهمیت یادگیری از طریق تجربه افزود: فرصت لمس‌کردن، ساختن، آزمودن و تجربه‌کردن، بخش مهمی از فرآیند یادگیری است. محیط آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که زمینه بروز خلاقیت، تقویت مهارت‌های فردی و شناخت ظرفیت‌های هنری و فرهنگی را برای فراگیران فراهم کند.

زیبانیا همچنین با اشاره به نقش محیط آموزشی و مربیان در شکل‌گیری نگرش نسل جدید نسبت به میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: آموزش هنرهای ملی زمانی اثربخش خواهد بود که میان دانش نظری و مهارت عملی پیوند برقرار شود و هنرجویان بتوانند آموخته‌های خود را در زندگی واقعی به کار بگیرند.

این مدرس و فعال حوزه هنر در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت بهره‌گیری از مواد و ظرفیت‌های طبیعی و بومی در فرآیند آموزش تأکید کرد و توجه به ویژگی‌های فرهنگی، هنری و اقلیمی هر منطقه را از زمینه‌های تقویت ارتباط نسل جدید با میراث هنری کشور دانست.

او با تأکید بر ضرورت حفظ و انتقال مهارت‌های سنتی، آموزش را یکی از مهم‌ترین ابزارهای استمرار میراث‌فرهنگی عنوان کرد و بر لزوم ایجاد فرصت‌های مناسب برای انتقال تجربه و دانش هنرمندان و استادکاران به نسل جوان تأکید داشت.

به گفته زیبانیا، شکل‌گیری ارتباطی زنده میان نسل‌ها، فراهم‌کردن زمینه تجربه عملی و توجه به خلاقیت و توانایی‌های فردی می‌تواند به پویایی هنرهای ملی و تداوم آن‌ها در جامعه کمک کند.

انتهای پیام/