پریسا حافظی، روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان ماه در حاشیه برگزاری دومین جلسه گردهمایی اساتید و هنرمندان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا اظهار کرد: در این نشست، جمعی از اساتید، هنرمندان، مدیران و فعالان حوزه همیاری مردمی گرد هم آمده‌اند تا با همفکری و همراهی یکدیگر، زمینه حمایت از هنرمندان و کمک به کاهش بخشی از مشکلات آنان را فراهم کنند.

مدیر خانه کارآفرینان صنایع‌دستی استان البرز، افزود: یکی از موضوعات مهم در جامعه هنری، مشکلات معیشتی و دشواری تأمین برخی وسایل و امکانات مورد نیاز هنرمندان است. افزایش هزینه‌ها و گرانی موجب شده است که تهیه بعضی از تجهیزات و ملزومات برای بخشی از فعالان این حوزه دشوار باشد؛ از این رو، تلاش می‌کنیم با گردهم آوردن افراد و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه‌ای برای همیاری و کمک به هنرمندان فراهم کنیم.

این مسئول بیان کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها تنها پرداختن به مشکلات اقتصادی نیست، بلکه می‌خواهیم شرایطی ایجاد شود که هنرمندان بتوانند یکدیگر را بشناسند، از فعالیت‌ها و توانمندی‌های هم مطلع شوند و برای رفع نیازهای مشترک خود راه‌های همکاری پیدا کنند. به اعتقاد من، ارتباط میان هنرمندان می‌تواند ظرفیت‌هایی را آشکار کند که در شرایط عادی و به دلیل پراکندگی فعالیت‌ها، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

او با اشاره به شمار هنرمندان فعال در استان گفت: ما بیش از سه هزار و۸۰۰ هنرمند در استان داریم، اما با وجود این تعداد، بسیاری از آن‌ها شناخت کافی از یکدیگر ندارند. این مسئله نشان می‌دهد که صرف وجود تعداد زیادی هنرمند، به‌تنهایی برای شکل‌گیری یک جامعه هنری منسجم کافی نیست و باید زمینه ارتباط، تعامل و آشنایی میان این افراد نیز فراهم شود.

حافظی توضیح داد: وقتی هنرمندان یکدیگر را بشناسند، امکان شکل‌گیری همکاری‌های متقابل افزایش پیدا می‌کند. ممکن است یک هنرمند امکانات یا تجربه‌ای داشته باشد که هنرمند دیگری به آن نیاز دارد؛ در چنین شرایطی، ارتباط میان آن‌ها می‌تواند به رفع یک مشکل یا فراهم شدن زمینه فعالیتی مشترک کمک کند. بنابراین، شناخت متقابل هنرمندان فقط یک ارتباط اجتماعی نیست، بلکه می‌تواند به فرصتی عملی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود تبدیل شود.

او ابراز کرد: لازم است هنرمندان جایی داشته باشند که بتوانند بدون دغدغه هزینه و به‌راحتی در آن حضور پیدا کنند، با یکدیگر گفت‌وگو داشته باشند و از نزدیک با فعالیت‌ها و نیازهای هم آشنا شوند. اگر چنین فضایی وجود داشته باشد، ارتباط میان هنرمندان به دیدارهای محدود و مقطعی خلاصه نمی‌شود و امکان شکل‌گیری تعاملات مستمر و همکاری‌های بیشتر فراهم خواهد شد.

حافظی با اشاره به نبود فضای مشخص و رایگان برای گردهمایی هنرمندان ادامه داد: در حال حاضر، فضای مشخصی که هنرمندان بدانند می‌توانند به‌راحتی و به‌صورت رایگان به آن مراجعه کنند و از امکانات آن بهره ببرند، در اختیار نداریم. یکی از اهداف اصلی من این است که بتوانم زمینه ایجاد چنین فضایی را فراهم کنم تا هنرمندان برای گردهم آمدن، تبادل نظر و برقراری ارتباط با یکدیگر، محل مشخصی داشته باشند.

مدیر خانه کارآفرینان صنایع‌دستی استان البرز خاطرنشان کرد: آنچه در این مسیر اهمیت دارد، ایجاد یک بستر برای همدلی، مشارکت و استفاده از توانمندی‌های متقابل است. امیدوارم با ادامه این حرکت و همراهی هنرمندان و دیگر افراد علاقه‌مند، بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که فعالان این حوزه ضمن شناخت بیشتر یکدیگر، برای رفع بخشی از مشکلات موجود و تقویت همکاری‌های هنری گام بردارند.

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