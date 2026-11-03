به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نازیلا پاکیاری، مدیر و مؤسس مدرسه هنر و خلاقیت بهار ایده، در نخستین مدرسه میراث فرهنگی و هنرهای ملی در گزارش تفصیلی از بیش از دو دهه فعالیت موسسه بهار ایده بر استفاده از روش‌های خلاق، تجربه‌محور و میان‌رشته‌ای و بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین برای تقویت یادگیری، دقت در مشاهده، خلاقیت و شناخت هویت فرهنگی تأکید کرد.

همچنین، نقش این الگوی آموزشی در شناسایی استعدادها، آشنایی کودکان با میراث ملموس و ناملموس و مشارکت خانواده‌ها در پاسداشت فرهنگ بومی توسط این پژوهشگر مورد توجه قرار گرفت.

پاکیاری هدف از سال‌ها فعالیت خود در این حوزه و درخواست تاسیس اولین مدرسه میراث فرهنگی را ایجاد فضایی برای ابقای هنرهای ملی به طور گسترده در اقلیم پهناور ایران عنوان کرد.

آنچه در این جلسه از سوی گروه ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی بهار ایده پیشنهاد شد که مورد توجه حضار هم قرار گرفت، تدوین طرح‌های درسی متناسب با تنوع فرهنگی و اقلیمی کشور، با همکاری متخصصان و پژوهشگران است.

او در ادامه اظهارکرد: این طرح ها می‌توانند به‌صورت آزمایشی اجرا شوند و پس از ارزیابی، زمینه گسترش آن‌ها فراهم شود. ایجاد ساختاری رسمی و منسجم برای پیوند آموزش عمومی با هنر و میراث‌فرهنگی، به‌عنوان راهکاری برای دسترسی پایدارتر کودکان به این آموزش‌ها و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده مطرح شد.

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