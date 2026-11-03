میراث آریا: در سال‌های نخست شکل‌گیری شبکه نمایش خانگی آنلاین در ایران، سؤال اصلی این بود که «کدام پلتفرم فیلم و سریال بیشتری دارد؟» امروز این سؤال دیگر کافی نیست. فیلیمو، فیلم‌نت و نماوا صرفا آرشیوهایی برای تماشای فیلم نیستند؛ آن‌ها به شبکه‌های تلویزیونی خصوصی بزرگی تبدیل شده‌اند که سریال می‌سازند، رئالیتی‌شو تولید می‌کنند، تاک‌شو دارند، فیلم اکران می‌کنند و برای بخشی از اوقات فراغت میلیون‌ها مخاطب ایرانی رقابت می‌کنند.

بنابراین مقایسه آن‌ها نیز باید از شمارش تعداد فیلم و سریال فراتر برود. یک VOD خوب باید پلیر خوبی داشته باشد، رابط کاربری آن مزاحم تماشای محتوا نشود، آثار تازه را منظم عرضه کند، آرشیو متنوع داشته باشد و در نهایت در برابر پولی که از کاربر می‌گیرد ارزش مناسبی ایجاد کند.

در این بررسی سه بازیگر اصلی، یعنی فیلیمو، فیلم‌نت و نماوا را ابتدا با یکدیگر مقایسه می‌کنیم و سپس به سراغ روبیکا، شیدا و گپ‌فیلم می‌رویم. بخش فنی این ارزیابی علاوه بر امکانات اعلام‌شده از سوی سرویس‌ها، بر تجربه عملی استفاده از نسخه‌های جاری آن‌ها استوار است؛ بنابراین ممکن است برخی جزئیات میان نسخه وب، اندروید، تلویزیون هوشمند یا دستگاه‌های مختلف متفاوت باشد.

فیلیمو؛ بزرگ و پرکار، اما با یک تجربه کاربری آزاردهنده

اگر معیار، تداوم تولید محتوای اختصاصی باشد، فیلیمو همچنان یکی از قدرتمندترین بازیگران بازار ایران است. مزیت مهمش این است که معمولا کاربر تنها منتظر یک سریال هفتگی نمی‌ماند. در یک بازه زمانی، چند محصول متفاوت در حال انتشار است.

در کنداکتور جاری آن می‌توان هم‌زمان سریال‌هایی مانند «کلاغ» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و «بدنام» را دید و در کنار آن برنامه‌هایی مانند «بفرمایید جام»، «منشور» و دیگر قالب‌های غیرسریالی نیز عرضه می‌شوند. «کلاغ» نیز به‌طور مشخص به‌عنوان محصول استودیو فیلیمو معرفی شده است. این حجم از فعالیت نشان می‌دهد فیلیمو همچنان سیاست تبدیل‌شدن از یک «سرویس پخش» به یک شبکه تولید سرگرمی را جدی دنبال می‌کند.

اما نقطه ضعف مهم فیلیمو دقیقاً جایی ظاهر می‌شود که باید نقطه قوت یک VOD باشد: پلیر.

تبلیغاتی که بخشی از فیلم نیستند، اما بر فیلم مسلط‌اند

در تجربه فعلی، تبلیغات فیلیمو عملا مانند قطعاتی مستقل از خود ویدئو رفتار می‌کنند. نتیجه این طراحی زمانی آزاردهنده می‌شود که کاربر بخواهد فیلم را جلو یا عقب ببرد. ممکن است ابتدا مجبور باشد تبلیغ را تا انتها مشاهده کند و تازه پس از آن عمل Seek انجام شود.

مشکل در بازبینی محتوا حتی آشکارتر است. اگر قبلا فیلم یا قسمت سریالی را تا انتها دیده باشید، پخش مجدد الزاما از آغاز شروع نمی‌شود. در نتیجه باید نشانگر زمان را دستی به ابتدای ویدئو برگردانید؛ اما همین کار می‌تواند دوباره چرخه تبلیغات را فعال کند.

این مساله فقط «زیاد بودن تبلیغ» نیست. مساله اصلی معماری تجربه کاربری تبلیغ است. تبلیغ خوب باید کمترین اصطکاک ممکن را میان کاربر و عملی که قصد انجام آن را دارد ایجاد کند؛ در حالی که در اینجا تبلیغ گاهی کنترل ساده‌ای مانند برگشتن به دقیقه صفر فیلم را به فرآیندی چندمرحله‌ای تبدیل می‌کند.

برای سرویسی که کاربر بابت اشتراک آن پول پرداخت کرده، این یکی از جدی‌ترین نقاط منفی تجربه کاربری است.

یک فقدان عجیب: نظر و امتیاز کاربران

در رابط محتوایی فعلی مورد بررسی، امکان مؤثری برای ثبت دیدگاه یا حتی امتیاز دادن به فیلم و سریال در اختیار کاربر قرار ندارد. این موضوع را می‌توان جدی‌تر از یک قابلیت فرعی دانست.

در سرویس‌های استریم، امتیاز و نظر کاربران بخشی از سیستم کشف محتواست. کاربر پیش از آغاز یک سریال می‌تواند بفهمد مخاطبان قبلی درباره آن چه فکر کرده‌اند. حذف این لایه، پلتفرم را به محیطی یک‌طرفه تبدیل می‌کند: پلتفرم پیشنهاد می‌دهد و کاربر فقط انتخاب می‌کند. این روند، پلتفرم را به ماقبل رسانه‌های مدرن برمی‌گرداندو جایی که تلویزیون و شبکه تصمیم می‌گرفت و مخاطب امکان تعامل مستقیم با شبکه نداشت.

از نظر طراحی بصری البته فیلیمو همچنان در رده پلتفرم‌های حرفه‌ای بازار ایران قرار می‌گیرد؛ صفحه اصلی پرمحتوا، تصاویر تبلیغاتی بزرگ، طبقه‌بندی مناسب و نمایش برجسته تولیدات تازه باعث شده کشف محتوای جدید نسبتا آسان باشد. مشکل اصلی نه ظاهر، بلکه اصطکاک هنگام تماشا است.

فیلم‌نت؛ متعادل‌ترین پلتفرم امروز؟

اگر فیلیمو در «حجم فعالیت» امتیاز بالایی می‌گیرد، فیلم‌نت احتمالا در حال حاضر متعادل‌ترین ترکیب میان فناوری، محتوا و تجربه کاربری را عرضه می‌کند.

صفحه اصلی فعلی فیلم‌نت نمونه خوبی از این سیاست است. در کنار سریال «اعتراف می‌کنم»، عناوینی مانند «کوری»، رئالیتی‌شوی «شاه‌گل»، برنامه گفت‌وگومحور «هم‌کلام» و چند عنوان «سینما آنلاین» دیده می‌شود. فیلم‌نت همچنین فیلم‌تئاتر را نیز به بخشی از سبد خود تبدیل کرده است.

این نکته مهم است، زیرا «تنوع» را نباید فقط تعداد فیلم‌های موجود در آرشیو تعریف کرد. تنوع واقعی یعنی کاربر بتواند در یک پلتفرم، سریال داستانی، برنامه سرگرمی، گفت‌وگو، فیلم تازه، تئاتر ضبط‌شده و آثار آرشیوی پیدا کند.

فیلم‌نت از این منظر یکی از متنوع‌ترین کنداکتورهای فعلی را دارد.

امتیاز و نظر کاربران؛ جزئی کوچک اما مهم

تفاوت جالب فیلم‌نت با فیلیمو را می‌توان در صفحه «اعتراف می‌کنم» دید. نه‌تنها خود مجموعه دارای امتیاز کاربران است، بلکه برای قسمت‌های مختلف نیز امتیاز جداگانه نمایش داده می‌شود و پایین صفحه بخش «دیدگاه بینندگان» فعال است. برای نمونه در زمان این بررسی، امتیاز کلی مجموعه ۸۵ درصد ثبت شده و قسمت‌های مختلف نیز امتیازهای مستقلی دارند.

این قابلیت شاید در ظاهر ساده باشد، اما باعث می‌شود فیلم‌نت بیشتر شبیه یک سرویس مدرن استریم عمل کند و نه یک تلویزیون اینترنتی یک‌طرفه.

پلیر؛ جایی که فیلم‌نت از فیلیمو جلو می‌افتد

در استفاده عملی، مشکلاتی مانند چرخه آزاردهنده تبلیغ هنگام جلو و عقب بردن فیلم که در فیلیمو دیده می‌شود، در فیلم‌نت به آن شدت وجود ندارد. مسیر رسیدن از صفحه محتوا به خود فیلم ساده‌تر است و پلیر کمتر میان کاربر و محتوا قرار می‌گیرد.

طراحی کلی فیلم‌نت نیز از تراکم بصری کمتر نسبت به فیلیمو سود می‌برد. شاید از نظر زرق‌وبرق صفحه اول، فیلیمو بزرگ‌تر به نظر برسد، اما فیلم‌نت در استفاده روزانه سبک‌تر و مستقیم‌تر احساس می‌شود.

و این دقیقاً همان چیزی است که از یک VOD انتظار داریم: پلتفرم باید بعد از انتخاب فیلم تقریبا «ناپدید» شود.

نماوا؛ فناوری زنده، موتور تولید کم‌رمق

درباره نماوا باید میان دو مساله تفاوت گذاشت؛ زیرا گفتن اینکه «نماوا دیگر به‌روز نمی‌شود» از لحاظ فنی دقیق نیست. اپلیکیشن موبایل نماوا در ۹ تیر ۱۴۰۵ به‌روزرسانی شده و امکاناتی مانند آرشیو ایرانی و خارجی، دوبله اختصاصی، پیشنهاد محتوا بر اساس سابقه تماشا، پخش زنده ورزش، بخش کودک و دانلود آفلاین را ارائه می‌دهد. نسخه‌های تازه پلتفرم نیز تغییراتی در جست‌وجو و پلیر دریافت کرده‌اند.

بنابراین مشکل امروز نماوا نرم‌افزار متروک نیست؛ مشکل، کمبود ضرباهنگ محتوایی است.

این پلتفرم برای سال ۱۴۰۵ مجموعه‌هایی مانند «کوری» و فصل دوم «سووشون» را در برنامه انتشار خود قرار داده بود. «کوری» نیز از خرداد در کنداکتور آن قرار گرفت.

اما وقتی صفحه و تبلیغات جاری نماوا را کنار فیلیمو و فیلم‌نت قرار می‌دهیم، تفاوت آشکار است. بخش قابل‌توجهی از فعالیت اخیر آن حول آرشیو فیلم‌های قدیمی، پیشنهاد انیمیشن و کمپین‌های تخفیف می‌چرخد؛ در حالی که فیلیمو و فیلم‌نت چند قالب تازه را هم‌زمان به مخاطب عرضه می‌کنند. کانال رسمی نماوا همین روزها برای نمونه فیلم‌های آرشیوی دهه ۷۰ و ۹۰ را برجسته کرده و هم‌زمان تخفیف اشتراک را تبلیغ می‌کند.

بنابراین نماوا هنوز آرشیو و زیرساخت یک VOD بزرگ را دارد، اما دیگر آن حس «هر هفته چیزی تازه اینجاست» را به اندازه دو رقیب اصلی ایجاد نمی‌کند.

این مساله از نظر ارزش اشتراک بسیار مهم است. کاربر معمولا اشتراک یک سرویس را برای تماشای هزاران عنوان قدیمی تمدید نمی‌کند؛ آنچه او را وادار به تمدید ماه بعد می‌کند، سریال یا برنامه‌ای است که هنوز تمام نشده است.

البته سقوط نماوا از مدت‌ها پیش آغاز شده اما بی‌رمق شدن کامل پلتفرم پس از آن اتفاق افتاد که به خاطر پخش قسمت اول سریال سووشون، نماوا فیلتر و از دسترس خارج شد. گرچه پس از چند روز این مشکل رفع شد و پس از چند هفته سووشون دوباره پخش شد اما نماوا آن پس دیگر به قبل برنگشت و تولیدات جدیدی ارایه نکرد و مثل قبل عناوین تازه‌ای تولید نکرد.

سه مدل کاملاً متفاوت

در نتیجه تا اینجا سه راهبرد متفاوت دیده می‌شود:

فیلم‌نت بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب امتیاز و دیدگاه فعال ۱۹۵ هزار تومان فیلیمو خوب، اما پلیر و تبلیغات مشکل‌ساز عالی بسیار خوب ضعیف ۲۱۸ هزار تومان نماوا خوب تا بسیار خوب ضعیف‌تر از دو رقیب آرشیو متنوع متوسط کمپین فعلی: ۸۰ هزار تومان با ۵۰٪ تخفیف روبیکا متوسط عمدتاً گردآورنده بسیار گسترده در محتوای داخلی متفاوت از VOD کلاسیک رایگان شیدا متوسط رو به خوب محدود اما جدی متوسط در حال توسعه قیمت روز متغیر گپ‌فیلم متوسط رو به خوب ناچیز در تولید اختصاصی مناسب در خارجی/دوبله متوسط قیمت روز متغیر

در مورد نماوا باید قیمت را حتما تاریخ‌دار نوشت: در زمان نگارش این مطلب، کانال رسمی آن اشتراک یک‌ماهه را با ۵۰ درصد تخفیف و قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه می‌کند؛ بنابراین این عدد قیمت کمپینی است و نباید آن را قیمت دائمی فرض کرد.

روبیکا؛ رقیب VODها یا یک گردآورنده بزرگ؟

روبیکا را اصولا نباید دقیقا با همان متر و معیار فیلم‌نت و فیلیمو اندازه گرفت. روبیکا یک سوپراپلیکیشن است که پیام‌رسان، شبکه اجتماعی، خدمات مختلف و فیلم و سریال را در یک محیط جمع کرده است. صفحه رسمی خود مجموعه نیز آن را «سوپراپ ایرانی» با سرویس نمایش فیلم و سریال معرفی می‌کند.

مزیت اصلی بخش فیلم و سریال روبیکا از ابتدا نیز همین تجمیع بوده است. حتی خود روبیکا پیش‌تر تبلیغ کرده بود که کاربران می‌توانند به محتوای بیش از هفت شبکه نمایش خانگی از طریق این سرویس دسترسی پیدا کنند. بنابراین مشاهده یک سریال در روبیکا الزاما به معنای «تولید روبیکا» نیست.

همین مساله در ارزیابی آن اهمیت دارد: اگر معیار را تنوع محتوای داخلی در برابر هزینه صفر قرار دهیم، روبیکا بسیار جذاب است. یک بررسی مستقل در تیر ۱۴۰۵ نیز سرویس فیلم روبیکا را به‌ویژه برای کاربران همراه اول و ایرانسل رایگان توصیف کرده است.

اما اگر معیار کیفیت تجربه تخصصی VOD باشد، محدودیت ماهیت سوپراپ خودش را نشان می‌دهد. رابط فیلم و سریال یکی از چندین سرویس داخل برنامه است و در نتیجه نمی‌تواند همان تمرکز و ظرافت یک اپلیکیشن اختصاصی مانند فیلم‌نت را داشته باشد. پلیر و مسیر کشف محتوا نیز بیشتر کارکردی‌اند تا ممتاز. بهترین تعریف روبیکا شاید این باشد: بهترین مکمل رایگان برای VODهای پولی، نه لزوما بهترین جایگزین آن‌ها.

شیدا؛ مدعی تازه‌ای که هنوز باید خودش را ثابت کند

شیدا وضعیت جالب‌تری دارد. برخلاف روبیکا، به‌وضوح قصد دارد وارد زمین فیلیمو و فیلم‌نت شود و خودش تولیدکننده محتوا باشد. اپلیکیشن رسمی شیدا امکاناتی مانند تغییر کیفیت، پیشنهاد شخصی‌سازی‌شده، کنترل والدین، استفاده هم‌زمان روی چند دستگاه، اکران آنلاین، دوبله اختصاصی، فیلم‌کنسرت و دانلود آفلاین را فهرست می‌کند و از آثاری مانند «آبان» و «بامداد خمار» به‌عنوان محتوای اختصاصی نام می‌برد. اپ اندروید آن نیز در ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ به‌روزرسانی شده است.

این یعنی شیدا از نظر جاه‌طلبی چیزی بیشتر از یک آرشیو کوچک است.

مشکل فعلی، تراکم کنداکتور است. موفقیت یا دیده‌شدن «بامداد خمار» برای یک پلتفرم تازه ارزشمند است، اما یک VOD اشتراکی نمی‌تواند مدت زیادی بر دوش یک عنوان حرکت کند. گزارش‌های مرداد و شهریور نیز دقیقا همین نگرانی را درباره وابستگی فعلی شیدا به «بامداد خمار» مطرح کرده‌اند.

شیدا در حال حاضر بیش از آنکه رقیب کامل سه غول اصلی باشد، جدی‌ترین نام در میان مدعیان نسل بعدی است. اگر بتواند فاصله میان پایان یک سریال و شروع سریال بعدی را پر کند و هم‌زمان چند قالب سرگرمی داشته باشد، امکان دارد در آینده جایگاه نماوا را تهدید کند.

گپ‌فیلم؛ سرویس جانبی مناسب، نه کارخانه سریال‌سازی

گپ‌فیلم نیز هنوز فعال است. اپلیکیشن اندروید آن بیش از پنج میلیون نصب در Google Play ثبت کرده و نسخه برنامه در تابستان ۲۰۲۶ به‌روزرسانی شده است. امکان تطبیق کیفیت ویدئو با سرعت اینترنت و نگه‌داری محتوا برای تماشای آفلاین نیز در توضیحات رسمی برنامه ذکر شده است.

اما مدل گپ‌فیلم با فیلیمو و فیلم‌نت متفاوت است. نقطه اتکای آن بیشتر فیلم و سریال خارجی، دوبله، آرشیو و محتوای مرتبط با سینما است و نه سرمایه‌گذاری مستمر بر چند سریال بزرگ ایرانی.

به همین دلیل اگر سؤال این باشد که «برای دنبال کردن سریال‌های تازه شبکه نمایش خانگی کدام اشتراک را بخرم؟»، گپ‌فیلم انتخاب اول نیست. اما برای کاربری که بیشتر به فیلم و سریال خارجی و دوبله علاقه دارد، می‌تواند نقش سرویس مکمل را داشته باشد.

مسئله‌ای که معمولاً در مقایسه VODهای ایرانی فراموش می‌شود: «اختصاصی» با «موجود» فرق دارد

یکی از خطاهای رایج در تبلیغات و حتی بررسی پلتفرم‌های ایرانی، شمارش تمام عناوین موجود در سرویس به‌عنوان نقطه قوت تولید محتوای آن است. برای ارزیابی درست باید سه چیز را از هم جدا کرد: تولید اختصاصی، حق پخش، و تجمیع محتوا.

مثلا اگر یک سریال در روبیکا نیز در دسترس باشد، لزوما روبیکا در تولید آن نقشی نداشته است. همین مساله درباره فیلم‌های خارجی و حتی بعضی آثار داخلی روی چند VOD صدق می‌کند. از این منظر، «تعداد عنوان» شاخص چندان خوبی نیست. مهم‌تر آن است که بدانیم هر پلتفرم در طول یک فصل چند محصول تازه و متمایز وارد بازار می‌کند.

با این معیار، رقابت واقعی امروز بیش از همه میان فیلیمو و فیلم‌نت است.

پس کدام پلتفرم برنده است؟

اگر قرار باشد در شهریور ۱۴۰۵ تنها یک اشتراک انتخاب کنیم، فیلم‌نت در وضعیت کنونی منطقی‌ترین انتخاب به نظر می‌رسد.

نه الزاما چون بیشترین محتوا را دارد، بلکه چون تعادل مناسبی ساخته است: سریال تازه دارد، برنامه سرگرمی دارد، تاک‌شو دارد، سینما آنلاین و فیلم‌تئاتر دارد، بخش نظر و امتیاز کاربران را حفظ کرده و در تجربه عملی، پلیر آن کمتر مانع تماشای محتوا می‌شود. صفحه فعلی فیلم‌نت این تنوع را به‌وضوح نشان می‌دهد.

فیلیمو با فاصله کمی در جایگاه بعد قرار می‌گیرد و حتی در یک معیار مهم برنده است: اگر برایتان مهم است که همیشه چند تولید ایرانی تازه برای دنبال‌کردن داشته باشید، فیلیمو احتمالا هنوز قدرتمندترین انتخاب است. اما طراحی تبلیغات، مشکلات Seek و Resume و فقدان لایه مؤثر نظر و امتیاز کاربران، تجربه‌ای را که باید در حد بزرگ‌ترین VOD ایران باشد پایین می‌آورد.

نماوا داستان متفاوتی دارد. از نظر فنی هنوز پلتفرمی جدی و فعال است و حتی بعضی امکانات نرم‌افزاری‌اش بهتر از تصویری است که این روزها از آن وجود دارد. مشکل اینجاست که VOD با نرم‌افزار زنده نمی‌ماند؛ با کنداکتور زنده می‌ماند. در وضعیت فعلی، نماوا بیش از هر چیز نیاز دارد دوباره جریان منظم تولیدات اختصاصی را راه بیندازد.

شیدا را باید زیر نظر داشت؛ هنوز کوچک است اما برخلاف بسیاری از پلتفرم‌های متفرقه، قصد دارد وارد بازی تولید شود.

روبیکا از نظر نسبت «هزینه به حجم محتوای قابل دسترس» تقریبا دسته مستقلی دارد. رایگان بودن و گردآوری محتوای داخلی مزیت بزرگ آن است، اما کیفیت فنی و ماهیت سوپراپ اجازه نمی‌دهد مستقیما برنده رقابت با فیلم‌نت و فیلیمو اعلام شود.

و گپ‌فیلم بیش از هر چیز یک انتخاب جانبی برای مخاطب فیلم و سریال خارجی، دوبله و آرشیو است.

رتبه‌بندی نهایی این بررسی

اگر فقط سرویس‌های واقعا قابل مقایسه در زمینه VOD اشتراکی و تولید محتوای ایرانی را رتبه‌بندی کنیم، وضعیت امروز چنین است:

۱. فیلم‌نت — بهترین ترکیب تجربه کاربری، تنوع و تولید تازه

۲. فیلیمو — بهترین از نظر حجم و استمرار تولید، با ضعف قابل توجه در UX پلیر

۳. نماوا — زیرساخت و نرم‌افزار خوب، اما گرفتار کمبود محتوای تازه

۴. شیدا — مدعی تازه و امیدوارکننده، ولی هنوز کم‌تراکم

روبیکا و گپ‌فیلم بهتر است در طبقه‌ای جداگانه دیده شوند: روبیکا به‌عنوان گزینه رایگان و تجمیع‌کننده، و گپ‌فیلم به‌عنوان سرویس مکمل آرشیوی.

و شاید مهم‌ترین نتیجه این مقایسه همین باشد: در بازار امروز ایران، دیگر «داشتن فیلم» مزیت رقابتی بزرگی نیست. تقریبا همه می‌توانند آرشیوی از فیلم و سریال فراهم کنند. آنچه یک VOD را از دیگری متمایز می‌کند، ترکیبی از تولید اختصاصی مستمر، پلیر بی‌دردسر، کشف محتوای خوب، احترام به کنترل کاربر و قیمتی متناسب با همه این‌هاست.

با این معیار، رقابت اصلی فعلا دو نفره شده است: فیلم‌نت و فیلیمو؛ اولی متعادل‌تر، دومی پرقدرت‌تر اما پر اصطکاک‌تر.

گزارش از مرضیه جهانبخش

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