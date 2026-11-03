بارش باران در محورهای ۱۲ استان/ جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال مسدود شد

به گزارش میراث آریا، سردار سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: محور کرج- چالوس از ساعت ۰۴:۰۰ بامداد امروز، ۱۲ آبان ماه، در محدوده سرودار به صورت دوطرفه مسدود شده و تردد در مسیر رفت و برگشت امکان‌پذیر نیست. همچنین آزادراه تهران- شمال در مسیر شمال به جنوب نیز به دلیل شرایط ناشی از سیلاب و ریزش سنگ تا اطلاع ثانوی مسدود است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگشایی مسیرها اظهار کرد: از نخستین لحظات وقوع حادثه، مأموران پلیس راه به همراه تیم‌های راهداری در محل حاضر شده‌اند و عملیات پاکسازی مسیر از گل‌ولای و سنگ‌های ریزشی و همچنین ایمن‌سازی محور را در دستور کار دارند.

سردار محبی تأکید کرد: هر دو مسیر تا زمان پاکسازی کامل، رفع آثار سیلاب و ریزش سنگ و اطمینان از ایمنی تردد، مسدود خواهند بود و بازگشایی آن‌ها منوط به تکمیل عملیات ایمن‌سازی است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با هشدار به مسافرانی که قصد سفر به استان‌های شمالی را دارند، گفت: با توجه به انسداد جاده چالوس و آزادراه تهران- شمال، رانندگان برای تردد به شمال کشور از مسیرهای جایگزین هراز، فیروزکوه و قزوین- رشت استفاده کنند.

او همچنین با اشاره به بارش باران در اغلب محورهای مواصلاتی استان‌های شمالی کشور، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، پیش از آغاز سفر از سلامت سیستم گرمایشی خودرو و عملکرد صحیح برف‌پاک‌کن‌ها اطمینان حاصل کنند.

سردار محبی در پایان تأکید کرد: مسافران حتی‌الامکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی پیگیری کنند.

باران در محورهای ۱۲ استان

سرهنگ قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا نیز با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر بارش پراکنده باران در برخی محورهای استان‌های اردبیل، البرز، قم، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، قزوین، زنجان، کردستان، گیلان، مرکزی و مازندران گزارش شده است.

او درباره وضعیت ترافیکی جاده‌ها نیز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین- کرج در محدوده آبیک، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، همچنین در آزادراه ساوه- تهران در حدفاصل نسیم‌شهر تا فیروزبهرام و محور شهریار- تهران در اکثر مقاطع نیمه‌سنگین است.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به محورهای مسدود شریانی افزود: محور چالوس در مسیر رفت و برگشت و آزادراه تهران- شمال در مسیر شمال به جنوب مسدود است.

توصیه پلیس به رانندگان در شرایط بارندگی

سرهنگ قلی‌نیا با تأکید بر ضرورت رعایت احتیاط در شرایط جوی ناپایدار از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی سطح راه‌ها، سرعت مطمئنه را رعایت کنند، فاصله طولی با خودروی جلویی را افزایش دهند و از ترمزگیری و تغییر مسیر ناگهانی بپرهیزند. همچنین رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر اطلاع کسب کنند و از تردد در محورهای مسدود خودداری کنند.

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